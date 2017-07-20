即巿股評 港股直擊

港股如無意外今日連升第九日，係2012年10月創出10連升之後，最長之連升紀錄。筆者之前指要留意若果恒指周線RSI升至72左右，可能要稍作調整，執筆時恒指升103點，周線RSI報71.7，二萬七之前可能有反覆。

呂梓毅的第三季強勢股策略，表現之佳，有目共睹，最新利用德里豪斯(Richard Driehaus)準則制定的強勢股名單，當中有6隻內房股，今日又食正個勢！非內房可留意海爾電器(01169)，最新升逾3%，高見21.1元，迫近6月5日21.45元之52周高位。若大成交配合爆穿，可上望延伸通道頂約23至24元。

至於內房股，筆者兩個月前推介中國奧園(03883)，至今已累漲四成七，創多年新高。尋寶潮會繼續，事關連冷門又難踢上的百仕達(01168)，股價亦在7月初開始異動，較6月底最多曾累漲五成，近期才回落，故要睇實未升的大折讓內房股。

2013年上市的小型內房股金輪天地(01232)要睇實，項目主要在南京及湖南，截至去年底集團總土地儲備為97.6萬平方米，其中有47.8萬平方米為開發中物業。集團今年頗活躍，先在香港向遠展(00035)收購西九龍絲麗酒店，之後在無錫及湖南購得商住地。公司截至去年底負債比率只有26.3%，有條件壯大；去年盈利勁增19.4倍，故往績PE只有3.8倍，息率達6.9厘，股價較每股NAV折讓七成三，相當抵買。股價過去兩年主要在0.5至0.7元作區間橫行，今日初見異動，升3.2%報0.64元，若成交配合有條件爆升。

羅崇博 (杜比)