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今日 15:18 港股直擊

麥格理:六福內地表現勝預期 維持「跑贏大市」評級

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麥格理  六福集團(00590)

評級：跑贏大市->跑贏大市

目標價：38元->38元(較前收市價29元有31%潛在升幅)

麥格理發表報告指，六福於內地的同店銷售持續改善，並較預期佳，繼續維持「跑贏大市」評級及目標價38元。

六福最新公布的零售業務銷售表現顯示，集團2018財政年度首季零售業務同店銷售錄得5%的增長，對比上一季度2%更佳。黃金產品由上季的負1%恢復增長至5%，同時內地的珠寶首飾增長動力仍然保持正面。

報告指，六福內地的同店銷售由上季11%，改善至23%，表現遠勝預期。銷售上升主要來自珠寶首飾及黃金產品分別錄得10%及32%的同店銷售增長。

另外，內地的黃金產品同店銷售增長主要受到銷量所帶動，因為同期黃金(重量)增加26%。公司認為強勁的表現，主要歸功於提供高性價比的黃金產品所致。與此同時，香港及澳門的珠寶首飾同店銷售經過逾3年的下降後，已經連續2季錄得增長。公司管理層預期，香港及澳門市場和內地市場於2018財政年度將分別錄得單位數及雙位數的同店銷售增長。而由於基數低，管理層對於2018年第二季依然保持樂觀。

集團於首季淨增設12間六福店舖，當中在內地開設9間自營店及 5間品牌店，並減少2間香港店舖。麥格理認為公司會繼續選擇性地在內地開舖，從而達到淨增設50間舖的目標。同時，該行認為香港的店舖數目於2018財年會維持不變，管理層預期，租金削減方面將較2017財年佳。

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