即巿股評 港股直擊

隔晚美股三大指數齊創收市新高，帶挈港股連升第九個交易日，係自2015年假大時代以嚟最長一個升浪。恒指高開98點，曾升過百點高見26778點半日高位，其後有些少回吐壓力，曾倒跌39點咁大把，見過26632半日低位，半日報收26752點，升80點；國指則報收10861點，微升1點幾乎持平。

騰訊(00700)300元應承你，但見一見又冇咗影，但半場報收299.6元，升1.6元，反映嚟到呢啲位，股王仍未遇沽壓。至於瑞聲(02018)早段跌完又升過，盤中高見123.5元上市新高，半日報收121.7元，升4.9元或4.2%，係表現最強藍籌股。至於另一蘋果概念股舜宇光學(02382)，急升兩日RSI爆晒標梗要回，半日報收96.7元，跌2.3元或2.3%。

其他科網股及手機設備股個別發展，噚日破位嘅高偉電子(01415)同通達(00698)，前者噚日下半場已回吐，今日早段見過3.35元又上番去3.5元，只要3.5元企定定，高偉電子上面仲有位去。至於通達(00698)噚日都算高收，今日略為高開又回吐，暫時逆市跌近2%，半日報收2.57元。不過阿Man有信心通達未玩完，只係連續兩日急升要抖抖，只要股價企穩2.5元至2.53元，抖一抖仲有得去。初步目標仍然係2.75元，破到呢個位靠穩，下一步梗係要創新高。

噚日提到網龍(00777)呆咗咁耐，卒之肯發力，今早回一回，唔少噚日高追嘅炒鬼又瓜瓜叫，其實網龍現價相對其他手遊股係落後到爆，今朝一回到100日線(約21.8)又上過，唔需要大驚小怪，若然炒股連10%震盪都接受唔到，阿Man都無話可說。溫提一吓22元之前有個橫行區，再向上突破或者要啲時間，但記住『價值只會遲到，而永不會缺席』，網龍今年業績應可大翻身，畀啲耐性一定有運行。

最大贏家係萬達

融創(01918)同萬達買資產單deal，竟然殺出個富力地產(02777)玩埋一份，前者買文化城，後者以199億元人仔買酒店資產。兩股喺未來負債比率將上升嘅情況下，仍然冇有怕繼續升，融創再急升16%，富力地產亦升一成。好老實，呢單deal最大贏家係萬達，融創同富力搞唔搞得掂仍冇錢賺嘅項目仍屬未知數，但股價有理冇理炒咗先，有貨可以坐定定，冇貨唔建議高追。不如搵其他較落後嘅內房股上車好過，阿Man上星期除咗叫買富力，亦有叫留意合景泰富(01813)，圖表走勢繼續靚仔，首個目標6元無走雞。

港交所輪證先食糊

至於阿Man上周重點推介嘅港交所(00388)，今日又發力勁升3.2%，盤中曾高見220.2元，超額完成首個目標，目前港交所日線圖RSI又上到80咁滯，建議衍生工具窩輪同牛仔先食糊，正股梗係繼續坐，升破220元企穩之上，下一目標235元。

麥狄文

(徐狄怡‧證監會持牌人)