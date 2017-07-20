港股直擊 即巿股評

港股連升8日、累飆1331點，創下超過兩年最長升浪後，今早再反覆造好。內房股表現落麗，另外多隻重磅股破頂。

恒指高開98點，甫開曾升106點，見26778點，再創逾兩年新高，高位見回吐壓力，曾倒跌最多39點，見26632點半日低，其後回勇。恒指中午收報26752點，升80點或0.3%，大市成交額512.12億元。

國企指數報10861點，升1點。

A股造好，滬指升0.17%；深成指升0.67%。

藍籌股方面，下周五公布中期業績的友邦保險(01299)高見59.5元創上市新高；騰訊(00700)升抵300元大關創上市新高，半日反覆升0.5%；港交所(00388)創年半高，半日升3.2%；招商局港口(00144)獲大和上調評級至「跑贏大市」，半日升4.2%；昆能(00135)升2.3%。相反，國泰(00293)跌1.8%；東亞(00023)跌1.2%；滙控(00005)跌0.1%；國壽(02628)跌1%；平保(02318)跌0.4%。

焦點板塊

內房股：萬達集團變賣資產計劃最新改為由融創中國(01918)以438.44億元人民幣收購13個文化旅遊項目，富力地產(02777)以199.06億元人民幣，買下77間萬達酒店。融創中國創上市新高，半日升16%，成交額12.35億元；富力升10.8%；萬達酒店發展(00169)升7.8%。另外，龍光地產(03380)發盈喜料中期多賺逾1倍，半日升2.5%；龍湖(00960)升3.4%；雅居樂(03383)升5.1%；碧桂園(02007)升6.5%。

手機零件股：今早個別發展，瑞聲科技(02018)早段走勢反覆，其後見123.5元創上市新高，半日升4.2%；中興通訊(00763)公布上半年多賺近三成，半日升6.6%；ASM太平洋(00522)升1.8%；高偉電子(01415)升1.4%。相反，連續兩日急升的舜宇光學(02382)回吐2.3%；比亞迪電子(00285)創上市新高，半日倒跌2.4%。

焦點股份

中國重汽(03808)：今早一度飆升36.4%創逾7年高，半日升28.9%，成交額2.87億元。集團發盈喜，預計截至6月底止中期股東應佔溢利增長超過4倍。去年同期盈利2.43億元人民幣。

科通芯城(00400)：昨日飆升33.2%，今早再急漲，最多升19.2%，半日升5.7%，成交額4.2億元。昨日有內地傳媒指，科通芯城獲多家銀行支持，但集團其後回應傳媒查詢時表示，對股價突然上漲原因不知情。

中國糧油(00606)：發盈喜預期料中期扭虧為盈，半日急升6.8%。

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