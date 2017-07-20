港股直擊 即巿股評

港股跟隨美股造好，港股連升八日後，今早續升，恒指再創超過兩年高位。

恒指高開98點，甫開曾升106點，見26778點，再創逾兩年新高，高位見回吐壓力，上午約9時50分後倒跌，半日最多跌39點，見26632點，其後回勇。恒指中午收報26752點，升80點或0.30%，大市成交額512.12億元。

國企指數報10861點，微升1點或0.01%。

藍籌股方面，招商局港口(00144)獲大行唱好，急升4.24%，為表現最好藍籌。港交所(00388)亦隨大市造好，急升3.2%。油價近日於低位反彈，昆侖能源(00135)表現向好，半日升2.25%。

科技股續走高，騰訊(00700)再創新高，高見300元，半日升0.54%，報299.60元。有內地傳媒指，科通芯城(00400)獲多家銀行支持，股份今早升近兩成後，升幅收窄，半日升5.73%。瑞聲科技(02018)早段倒跌後回升，高見123.5元上市新高，半日則報121.7元，升4.20%。

內房股今早強勢，融創中國(01918)及富力地產(02777)分別向萬達購買資產，股價半日分別升16.05%及10.84%。其他內房亦見走高，碧桂園(02007)升6.49%；綠城中國(03900)升4.59%。

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