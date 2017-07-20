即巿股評 港股直擊

今朝起身最令小妹擘得大對眼嘅唔係美股三大指數喺我瞓緊覺時創新高，而係收到出版社嘅email，《Swing Trading鐘擺戰略贏港股》嘅封面終於搞掂並且今日拎去印，好趕呀呵？係呀！但我都無計；轉達出版社所言：本書周末喺書展會場應市(比個冧把大家：1A-E12)。

噚日講過呢期大市好似做完朝早一個鐘嘢之後，就開始打橫行罷工咁款；噚日恒指裂口開高升到10點40分打後開始都喺26650點上落十零廿點游足一日，於是噚日採取嘅策略係：捉隻恒指牛(66702)出嚟，小注博今日彈升，一係就等恒指5分鐘圖見超賣就入(嚴格嚟講噚日下晝2點見過)，唔想等咁耐嘅就臨收市衝入去就算。不論你喺噚日下晝2點或者喺臨收市前入(66702)，今朝早開市見恒指又裂口升時，按策略(66702)就要放手(因為博彈升已經成功)，按今朝早(66702)開市價0.078元計，你點都有5至10格執。袋好錢囉，個市行唔行、郁唔郁，你都係嘆完個早餐先算架啦。

依家10點19分，恒指喺今朝9點55分時已經補咗今朝個上升裂口；過多5分鐘，恒指做咗個低位26632點後就開始回升，恒指現價26692點，升20點，喺開市一個鐘頭都唔夠大市升完又跌，跌完又升，唔好話落場，連寫呢隻稿都難。齌睇日線圖嘅話，恒指暫時呈高開低走格局，所有技術指標固然發出利好訊號，不過重點係14RSI自噚日起終於踩入70超買範圍，似乎鐘擺又著咗綠燈。

睇埋恒指牛熊證街貨圖再落定論。依家10點27分，按恒指暫時做過嘅高位26778點計，26600至26699點嗰57張期指已經做咗大戶嘅早餐，最貼價嘅變成26700至26799點，用高位度落去，其實呢個圍裡面嘅熊證都有一大半被個市食咗，換言之，要睇嘅就應該由26800至26899點開始，呢度有相當於57張期指，屬於第三重貨區，最重嘅範圍就係27000至27099點，有相當於647張期指。見到呢個點數都興奮，事關同兩年前大時代嘅高位28588點又近咗一大步。

向下嘅牛證又如何？好明顯啲重貨有咁重得咁重(追升)，同埋有咁遠得咁遠(淆底)，25500至25599點呢度係第六貼價區，不過因為有相當於1130張期指而成為重貨區(但同現價太遠啦，唔計啦)；最貼價嘅牛證終於見到有26字頭，就係26000至26099點，有相當於206張期指；留意返恒指牛熊證街貨永遠都係睇緊噚日嘅data，今日有唔少再貼價嘅牛證上市，講緊收回價係26346點，同現價有300零點差距。

見到恒指日線圖嘅走勢係咪好想Put/熊佢呢？之但係實際數字話你知其實大市繼續向上行仲有空間嘅話，你又會唔會同大戶鬥氣？如果我話：大戶係市場上係「宇宙最強」，相信都唔會有老散反對吧！噚日企鵝(00700)升完，今日就到港交所(00388)，可惜後者佔恒指比重無前者咁重，所以先搞到個市同條撻沙魚無咩分別，恒指牛(66702)可以encore，收回價25958點；再貼啲嘅都有，恒指牛(67113)，收回價26346點，同一收回價中槓桿最高，夠刺激未？用番噚日嘅策略先啦。

作者阿珊，從事財經及投資版報道超過10年，由平面媒體走到網絡世界。相信技術分析，由窩輪到牛熊證無一不炒，唔貪心，志在搵餐下午茶。

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