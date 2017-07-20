即巿股評 港股直擊

冠君產業(02778)近日委托第一太平戴維斯作為首席代理，為旗下朗豪坊辦公大樓作出全球招標。據第一太平戴維斯管理層指出，由於物業是全球矚目地標之一，估計不難以超過每平方呎3.5萬元出售，總成交價可逾245億元。如果物業成功出售，將會締造九龍最貴的商廈，也能為冠君產業及鷹君(00041)帶來可觀收益。

不過，一般REITS都會把握機會吸納優質資產，為股東創造更多價值。但冠君產業卻反其道而行，將本身已不多的項目出售，若這次出售成功，該REITS將只剩下花園道三號及朗豪坊商場，將會削弱與其他REITS的競爭能力。

從另一個角度去看，作為股東，若上市公司或REITS在出售資產後派發特別息，則大可先「袋袋平安」，容後再作其他部署。冠君產業的主要股東為鷹君，而鷹君的主要股東則為羅氏家族。參考港交所股權披露的資料，羅嘉瑞是鷹君的主要股東，持股量為60.49%。換言之，若冠君產業成功出售項目，最大得益者可能是羅嘉瑞。

由於羅氏家族近日爆發「爭產風雲」，主角之一正是羅氏家族三子羅嘉瑞。據香港媒體報道，羅鷹石、羅杜莉君夫婦於1988年成立家族信託，其意向書表明有10%份額用作慈善用途，但羅老太一直都沒有收到滙豐信托對於家族信托慈善捐款工作及所有財政的詳細報告。此外，近日有消息指滙豐信託自2016年起不聽從、不執行羅老太的指示。更甚者，滙豐信託更在2016年12月建議羅老太分身家，將其中99%分給子女，只留1億元給羅老太，似有違反兩老的原意。但無論如何，羅老太將所有子女都栽培成材，實在令人敬佩。

鷹君集團的前身為鷹君有限公司，後者成立於1963年，至今已有超過半世紀的歷史。羅鷹石和羅杜莉君夫婦一共育有6子3女，家族成員眾多，當中涉及的恩怨情仇，相信非外人所能理解。

對一般人而言，羅氏家族的「爭產風雲」，大概會是茶餘飯後的「花生」話題。但對投資者而言，羅氏家族透過上市公司所做的種種操作，不論背後真正原因如何，只要股價出現波動，投資者便會有操作機會，也是「搭順風車」的好機會。

所謂「百行孝為先」，最後希望羅氏家族的風波可以盡快平息，和氣生財，為股東和持份者創造更多價值﹗

楊衡瑞

深信善用科技+知識可改變世界，透過網絡分享股票投資、理財及金融圈趣聞