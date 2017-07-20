即巿股評 港股直擊

恒指昨天高開後，初段向好，升至26650水平之上牛皮。恒指收報26672.16點，升147.22點或0.56%，成交金額 909.4億元，全日波幅141.08點。國指收報 10860.52點，升105.24點或0.98%；上證收報3230.98點，升43.41點或1.36%。三項指數皆向好，當中以A股走勢轉佳。

恒指呈2連陽走勢，並以近全日高位收市，收市水平連續5天在保歷加通道之上。恒指連升8日，最高升至26664.79點，再創2015年6月29日以來高位。MACD快慢線的正差距持續增加，走勢轉強。

據萊坊數據，香港摩天大廈是全世界最貴的商業地產，每平方呎價值8,000美元，比東京高層寫字樓貴出大約60%。料消息利好地產相關板塊。

中國國務院常務會議決定，將在東中西部選擇部分城市或城市群，建設「中國製造2025」國家級示範區。

EIA公布美國上周原油庫存減少437萬桶，遠超預估水平，WTI油價漲幅擴大，料消息利好石油相關板塊。

美股三大指數向好，今早亞太股市向好，夜期及ADR上升，料恒指走勢向好，有望再挑戰高位，惟在27000水平前或有阻力。

個股介紹：

通達集團(00698)的主要業務為從事電器產品零部件生產；為電子產品及電器提供金屬外殼及其他五金部件；及提供塑膠機頂盒及生產體育產品。

集團在截至2017年3月底止3月個的未經審核營業額為17.85億元，同比增長30.5%，增長主要來自手機分部，以及兩名主要客戶之貢獻上升及客戶基礎擴闊，抵銷了一名客戶因產品接近週期末，導致銷量減少及新型號產量有待提升，而致使其貢獻減少，手機分部之收益較去年同期增長41%。

集團現正生產之主要手機型號包括華為Mate9、P10及G9、Nova、麥芒5、榮耀5C、歐珀 (Oppo) R9、R9s、A37、A51及A53、紅米3及4、紅米Note 3及Note 4以及小米Max。

參考彭博資料， 2017年預測市盈率為11.81倍，周息率2.61%。股份上日收報2.62元，上望3.08元，止損設於2.47元。

岑智勇

南華金融集團高級策略師

權益披露：

分析師岑智勇 (CE: APR850)及其關連人士沒有持有報告內所推介的證券的任何及相關權益。