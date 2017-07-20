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今日 09:29 港股直擊 即巿股評

【異動股】分別購萬達文化和酒店項目 融創富力顯著高開

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萬達集團變賣資產計劃最新改為由融創中國(01918)以438.44億元人民幣收購13個文化旅遊項目的91%股權，廣州富力地產(02777)以199.06億元人民幣，買下77間萬達酒店。萬達合共套現637.5億元人民幣。

融創中國高開6.4%，報18.3元創上市新高，成交額1500萬元。

富力地產高開9.1%，報14.1元創逾4年高，成交額2200萬元。

萬達集團旗下萬達酒店發展(00169)高開11.7%，報0.86元。

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