萬達集團變賣資產計劃最新改為由融創中國(01918)以438.44億元人民幣收購13個文化旅遊項目的91%股權，廣州富力地產(02777)以199.06億元人民幣，買下77間萬達酒店。萬達合共套現637.5億元人民幣。
融創中國高開6.4%，報18.3元創上市新高，成交額1500萬元。
富力地產高開9.1%，報14.1元創逾4年高，成交額2200萬元。
萬達集團旗下萬達酒店發展(00169)高開11.7%，報0.86元。
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富力地產高開9.1%，報14.1元創逾4年高，成交額2200萬元。
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