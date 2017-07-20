港股直擊 即巿股評

港股連升八日，創2005年「港股大時代」以來最長連升日數，在美股續創新高配合下，港股今日有望繼續造好，挑戰26800點水平。

隔晚美股三大指數均創收市歷史新高，道指以全日最高位收市，升66點報21640點；納指升0.64%，報6385點，連續第九天上漲，Facebook、Amazon等再創新高；標普收漲0.54%，報2473點。摩根士丹利季績好過市場預期，股價升逾3%，提振了投資者對美股季績期的信心。另外，美國商務部公布，美國6月新屋動工數字按年計激增至122萬戶，好過市場原先預期的116萬戶。

油價升至6月6日以來最高，紐約期油收升1.55%，每桶報47.12美元；布蘭特期油升幅有1.8%，之前美國能源資訊管理報告顯示，上周美國原油和汽油庫存降幅大過預期。

在美國買賣的主要港股預託證券(ADR)價格，與本港上日收市價比較，造價普遍上升。滙控(00005)ADR折合港元計收報75.13元，較本港上日收市升0.18元。中移動(00941)ADR收報83.24元，升0.34元。騰訊(00700)ADR收報300.23元，升2.23元，今日有望升至300元關。國壽(02628)ADR收報25.81元，升6仙。「三桶油」方面，中海油(00883)ADR收報8.8元，升9仙；中石油(00857)ADR收報4.97元，升2仙；中石化(00386)ADR收報6.11元，升5仙。

ADR港股比例指數報26800，較周三恒指收市升127點。恒指昨日午後高見26682，創逾兩年新高，收報26672點，升147點，連升8日累飆1331點或5.3%，平了2015年4月「港股大時代」造出的8連升走勢。大市昨日上升股份比例達60%，為接近3周最高，下跌股比例40%。恒指目前14天RSI升至70水平，剛呈超買，預期在成交配合下仍有上升空間，短期在27000點即主要的成交密集區附近料有較大阻力。

根據《360選股器》資料，在468隻恒生綜合指數成分股之中，以建滔化工(00148)技術上最超買，14天RSI達87.2，股價已經連續十個交易日上升；舜宇光學(02382)隨後，RSI達85.7。

焦點股份

融創中國(01918)：公布，旗下融創房地產以438.44億元(人民幣‧下同)，向大連萬達商業收購13個文旅項目的91%股權，將以內部資源撥付。公告指出，萬達不會向其發放3年期貸款296億元。該公司亦不會向萬達收購76家城市酒店。至於富力地產(02777)則以199.06億元，收購萬達商業77個酒店全部股權。留意相關股份今日表現。

龍光地產(03380)：發出正面盈利預告，料截至6月底止六個月，淨利潤將按年大幅增加多於1倍。

粵海投資(00270)：發盈喜，預期截至今年6月底止，中期盈利將不少於36億元，較去年同期盈利22.75億元，料按年增長逾58%。

中國糧油(00606)：發盈喜，預期截至6月底止6個月將扭虧為盈，應佔利潤料約10.5億元，去年同期虧損2.23億元。

中國重汽(03808)：發盈喜，預計截至6月底止中期股東應佔溢利增長超過4倍。

高科橋光導(08465)：將在今日掛牌上市，公司為泰國光纜供應商，以招股範圍下限1.68元訂價，公開發售部分超額認購13.55倍，一手中籤率100%，昨晚據輝立交易場資料顯示，高科橋暗盤收報2.35元，較招股價高出近四成。