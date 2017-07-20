即巿股評 港股直擊

昨天大市再度上揚，筆者之前分享的個股升幅十分理想，大家宜上移止賺位操作。馬鋼(00323)上移止賺至3.5元，江銅(00358)上移至12.8元，鞍鋼(00347)上移至6元，中鋁(02600)上移4.4元，洛鉬(03993)上移至3.5元。中外運航運(00368)，可止賺換碼；東方海外(00316)現價沽出平倉；中國外運(00598)同樣現價沽出；中遠海控 (01919)上移止賺至4元。

之前分享的內房融創(01918)，龍湖(00960)，華潤置地(01109)，龍光地產(03380)仍可持有，只要上移止賺便好。內險仍持有，止賺位可寬鬆一點。持倉的朋友，相信心情不錯！看來賺得輕鬆，但只要細心回想，6月下旬時不少分析均指出，大市連升6個月，是時候出現調整，見頂之聲不絕於耳。另一方面，大市下跌個股一直都較多，上升股比例一度不足三成，升跌比例嚴重失衡。而筆者分享的個股均獲得不錯的升幅，如果是雞犬皆升，千股上揚，所選的股每隻皆升不難，但在升的少，跌的多時間，仍可選中個股，實有賴了解經濟循環周期。

根據經濟學家熊彼得把短周期作為分析資本主義循環的一種方法，認為每三個基欽循環構成一個朱格拉循環，而現時是第三個基欽循環。約瑟夫‧基欽Joseph Kitchin於1923年提出基欽循環，時間會維持大約40個月，在周期中市場會出現有規律的上下波動。

內銀內險賺頭尾

在第一個及第三個基欽循環，銀行，保險，金融股都有利上升，而第三個基欽循環有一個特性，就是資源股向上，筆者在2016年便開始累積資源股倉位，以江銅為例，便已有1倍升幅，馬鋼(00323)更有兩倍利潤，兗煤(01171)也近兩倍升幅。雖然同期金融股也有不少升幅，卻遠不及資源股，這便是第三個基欽循環的特性。至於內房便屬於另一個循環的範疇，未來再跟大家分享。

升勢延續莫估頂

筆者維持觀點，大市在7月會反覆上升，高位很大機會見27200點水平。現時周線有輕微超買，如本周續升，至27000點水平，便會為大市下周帶來回吐壓力。由於周線月線均向好，回吐後仍會續升，本年高位料會在第四季才出現。現時筆者持有8月26600點的認購期權，如大市升至27200點時，會沽出27000點的認購期權鎖定利潤，當大市跌穿26000點時，便會把裸頭倉位先行平倉。

作者筆名「軒熙爸」，全職炒家，研究技術分析多年惟仍未能滿足，最終明白效率市場的道理，如何用量化數據去處理隨機市場中不可預測，卻可以操作的特性。作者在臉書《日子的痕跡》專頁，把過去18個月的交易紀錄公開供參考。【計量分析】將會逢交易日開市前向信網讀者分享市場看法。