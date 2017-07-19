今日 21:33
即巿股評
港股直擊
金山軟件(03888)日前於近兩年水平支持回升，EJFQ勢頭能量正面，表現與恒指相若，料有機會向上突破；EJFQ於2月14日發出長線綠燈，至今升24%。
信報投資研究部
立即試用EJFQ 盡覽獨家內容
融創捲入查貸風暴 股債齊瀉
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全球今同步公祭劉曉波
受惠產品漲價 潤泥有力衝5元
周慧萍
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和平抗爭詩人劉曉波
占飛
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行業前景可期 內地航空股起飛
伊馬仕
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無人駕駛
StartupBeat
China’s journey toward a cash-free society
Ko Tin-yau｜ EJ Insight
探索人工智能潛在投資機遇
Mikhail Zverev
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財富管理
【盤房來料】網龍終突破百日線再挑戰52周高
即巿股評 ｜ 今日 12:54
財委會復會 張超雄先被逐離場
時事脈搏 ｜ 今日 09:52
財委會通過36億教育新資源撥款
時事脈搏 ｜ 今日 18:16
財委會續討論教育新資源撥款
時事脈搏 ｜ 今日 12:49
特朗普與普京峰會期間 曾有第二次對話
時事脈搏 ｜ 今日 09:44
恒指曾升130點 科網股追落後
港股直擊 ｜ 今日 10:57
華置4月至今斥81億掃恒大
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馬雲:中美應建立良好願景而非貿易戰
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吳文遠涉襲擊梁振英案押後審理
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花旗料港樓價明年2月跌一成
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