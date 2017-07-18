中國鐵建(01186)公布，旗下中國鐵建投資集團、中鐵第五勘察設計院集團、青旅城市商業管理(北京)聯合公司中標揚州灣頭玉器特色小鎮PPP項目。
項目估算總額約57.73億元(人民幣‧下同)，其中建設投資53.68億元，包括特色產業部分21.72億元，基礎設施部分31.96億元(在營運期前兩年支付投資本金、利息及回報)；建設期利息4.05億元。
項目資本金為11.55億元，佔項目總投資比例的20%；銀行貸款為46.18億元，佔項目總投資比例的80%。
中國鐵建(01186)公布，旗下中國鐵建投資集團、中鐵第五勘察設計院集團、青旅城市商業管理(北京)聯合公司中標揚州灣頭玉器特色小鎮PPP項目。
項目估算總額約57.73億元(人民幣‧下同)，其中建設投資53.68億元，包括特色產業部分21.72億元，基礎設施部分31.96億元(在營運期前兩年支付投資本金、利息及回報)；建設期利息4.05億元。
項目資本金為11.55億元，佔項目總投資比例的20%；銀行貸款為46.18億元，佔項目總投資比例的80%。
|下一篇：
|【個股分析】航空客貨運需求增 中國飛機租賃潛力大
|上一篇：
|大摩次季盈利增11% 勝預期