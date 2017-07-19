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萬達、融創(01918)與富力地產(02777)簽訂戰略合作協議，萬達商業將77個酒店及13個文旅項目，分別售予富力地產及融創房地產集團，交易總金額637.5億元(人民幣‧下同)。

根據協議，富力地產以199.06億元，收購萬達商業77個酒店全部股權，77個酒店的酒店管理合同繼續執行至合同期限屆滿；融創房地產集團則以438.44億元收購西雙版納萬達文旅項目等13個文旅項目的91%股權，並由交割後項目承擔現有全部貸款約454億元。

與萬達商業和融創此前的協議相比，增加富力地產作為交易方，但交易標的和交易總金額相若。

根據上周原本的方案，融創購入萬達旗下13個文旅項目91%股權及76個酒店項目，作價分別為295.75億元和335.95億元，合計631.7億元。

萬達集團董事長王健林表示，這次合作三方都是贏家，而萬達更肯定是贏家。通過這次轉讓，大幅減少負債，收回巨額現金。本次協議簽訂還標誌着萬達商業及萬達文化旅遊，也走上「輕資產」品牌經營之路。

他稱，融創同意不收購萬達酒店物業，並增加收購金額，融創毋須通過萬達貸款，並已將首筆150億元，支付給萬達商業。王健林形容，協議對融創而言，比原來的方案有更好的流動性，降低了融創的負債水平，交易安排三方都很滿意。

王健林表示，萬達商業賬面現金1000億元，加本次轉讓收回現金680億元，現金合共約1700億。萬達商業決定清償大部分銀行貸款。到年底，萬達商業持有3300萬平方米商業物業，2018年租金超過330億元。今後5年，預計萬達商業租金年均增長20%左右。

融創集團董事長孫宏斌表示，融創截至6月底，賬面有900多億現金，預期全年將有超過3000億的銷售額，會有充足的現金流。集團將繼續控制好負債率及現金流，讓融創的運營和發展保持健康良好狀態。

富力地產董事長李思廉稱，富力將進一步拓展酒店業務。