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中國飛機租賃(01848)為內地最大的獨立經營性飛機租賃商，主要向航空公司提供飛機租賃及購買服務，亦有提供飛機售後租回的交易，是另類的航空相關企業。除了常規服務外，集團亦為航空公司提供飛機拆解、舊機推銷及機隊管理等增值服務。

百分百之飛機出租率

截至去年12月底止，平均機齡不足4年，平均剩餘租賃期為9年，繼2015年後，飛機出租率再度維持在100%。現時擁有及管理83架飛機，由空中巴士和波音客機組成。集團積極開拓客戶群，拓展全球業務，現時客戶遍及5個國家及地區共16家航空公司，包括中國、美國、法國、愛爾蘭及馬來西亞。

集團去年簽下首個歐洲客戶土耳其飛馬航空，向其交付兩架飛機；另簽下越南廉航捷星太平洋航空，向其交付4架飛機；集團亦分別與全日空集團及夏威夷航空簽訂飛機租賃協議，踏足日本和美洲市場。截至2016年底止，共15架飛機出租予中國境外的航空公司，佔中國飛機租賃機隊的20%。

航空客貨運需求增加，集團亦持續擴大機隊規模，包括較早前向中銀航空租賃(02588)購入兩架二手波音B737-900ER型飛機，將於第三季前交付。另外，集團亦宣布以約58億美元購入50架波音737 Max系列客機，收購有助分散其機隊組合，令機隊組合更趨多元化。根據目前已確認定單，預計於2023年增至不少於226架飛機。

現價估值具提升空間

受惠飛機租賃業務規模擴大，集團去年純利按年增長67.9%至6.38億港元，營業額則增58%至24.48億港元，其中融資租賃收入增長14.5%至11.63億港元，佔比約47.5%；經營租賃收入增長85.8%至4.16億港元，佔比約17%。

集團去年成功投得位於哈爾濱臨空經濟區太平國際機場南側，約30萬平方米的土地，計劃在區內興建飛機拆解中心，預期今年8月拆解首部飛機。該飛機拆解中心預計能延伸及補足產業鏈，鞏固其作為飛機全方位方案供應者的地位。

中國飛機租賃現價預測市盈率僅9.2倍，而去年推行新的派息政策，派息比率由過往的30%，大幅提升至50至60%，其中去年派息比率為55%，以現價計，股息率達5.6%，回報率不俗；配合飛機租賃業務收入穩健，可受惠航空需求上升，加上盈利增長能見度高，無論在估值與業務上均具防守性，前景發展吸引。

根據彭博通訊綜合市場分析，預期中國飛機租賃2016、2017及2018年每股盈利為1.003元、1.250元及1.580港元，給予12個月目標價11.0港元，相當於今年預測市盈率10.8倍，評級「買入」。

蔡向成 元富證券(香港)研究部經理