港股直擊 即巿股評

港股全日沽空金額83.05億元，另有約2102.3萬元人民幣沽空， 大市沽空比率9.13%，較上日下跌約1.39個百分點，為7月4日以來最低。

中國平安(02318)連續8天全日沽空金額居首，金額7.1億元，沽空比率32.8%。

騰訊控股(00700)排第二，沽空金額5.76億元，沽空比率6.9%。

第三位是盈富基金(02800)，沽空金額3.67億元，沽空比率20.4%。

第四位是工商銀行(01398)，沽空金額3.66億元，沽空比率22.8%。