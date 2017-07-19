港股直擊 即巿股評

外圍科技股繼續造好，港股連升7日、累飆1184點後，今日進一步刷新逾兩年高。科技及科網股表現突出，當中騰訊(00700)王者歸來，創上市新高獨力推高恒指。

恒指高開36點，開市後曾僅升16點，見26541點全日低，其後發力，半日收市前曾升139點見半日高，中午升127點，午後突破上午高位，最多升157點，高見26682，創2015年6月26日以來新高。恒指收報26672點，升147點或0.6%，連升8日累飆1331點或5.3%，平了2015年3月底至4月13日「港股大時代」造出的8連升走勢。大市今日上升股份比例達60%，為接近3周最高，下跌股比例40%。

全日成交額909.4億元，較上日增加約81.21億元。

國企指數收報10860點，升105點或1%。

恒指即月期貨收市升111點或0.42%，報26674點，高水2點。

A股顯著高收，滬指升1.36%；深成指升1.9%。兩市成交額約5246億元人民幣。

歐洲三大股市最新靠穩；美國道指期貨最新跌1點，報21518。

藍籌股方面，騰訊(00700)高見298.8元創上市新高，收市升3.9%，獨力貢獻恒指107點；中移動(00941)升0.4%；建行(00939)升0.2%；工行(01398)升0.8%；蒙牛(02319)升4.9%；吉利(00175)升2%；港交所(00388)升0.7%。相反，滙控(00005)跌0.5%；中銀香港(02388)跌0.4%；港鐵(00066)跌0.7%；國泰(00293)被瑞信維持「跑輸大市」評級，收市跌0.6%；友邦(01299)跌0.7%。

焦點板塊

科技股：電子零件生產商全線造好，手機零件股延續昨日強勢，舜宇(02382)盈喜後獲大行輪流唱好，高見99.75元創上市新高，收市升7.1%，成交額18.71億元；昂納(00877)升7.4%；比亞迪電子(00285)破頂，收市升6.8%；高偉電子(01415)創52周高，收市僅升1.2%。另外，建滔化工(00148)和建滔積層板(01888)創最少52周新高，分別升3.9%和6.8%；半新股鴻騰(06088)曾升12.4%，見4.45元創上市新高，收市升2%。

科網股；昨日升幅相對較細，今日追落後，龍頭騰訊破頂，完全消化月初被內地官媒批評旗下網遊《王者榮耀》的影響；曾遭狙擊的科通芯城(00400)急飆33.2%，為表現最好港股；金蝶(00268)升8.6%；金山軟件(03888)急升7.7%；IGG(00799)破頂，收市升5.4%；中軟國際(00354)升3%；網龍(00777)升6.5%；擎天(01297)升5.5%。

內險股：板塊續尋頂，平保(02318)再創逾兩年高，收市升0.1%；國壽(02628)升0.6%；新華保險(01336)升2.1%；太保(02601)升1.3%；太平(00966)急升7%；人保(01339)升1.4%；財險(02328)升0.7%。

資源股：煤炭股跑出，神華(01088)升4.1%，為升幅最大國指成分股；兗煤(01171)創逾兩年高，收市升4.6%；中煤(01898)升半成。紙業股急漲，玖龍紙業(02689)創逾7年新高，收市升6.6%；理文造紙(02314)升4.9%；晨鳴紙業(01812)升4.8%，其A股升半成。另外，江銅(00358)升2.7%；中國鋁業(02600)升2.6%；洛陽鉬業(03993)升5.5%。

鐵路及基建股：市場憧憬下半年進入鐵路投資高峰期，板塊發力，中交建(01800)創逾兩個月高，收市升2.4%；中鐵(00390)升1.2%；中鐵建(01186)升2.8%；中國通號(03969)升1.8%；中國建築(03311)升2%。建材及水泥股方面，潤泥(01313)升4.9%；海螺水泥(00914)升3.7%；中建材(03323)升2.2%；金隅(02009)升4.1%；聯塑集團(02128)升4.1%。

內房股：二、三線股回勇，昨日因捲入查貸風暴、股價挫7.3%的融創(01918)，今日回升7.9%。早前傳中央叫停萬達集團部分貸款，旗下萬達酒店發展(00169)連跌6日後反彈28.3%。內地傳媒報道，富力地產(02777)介入融創和萬達併購，將接手酒店資產，股價收市升1.4%。另外，旭輝控股(00884)創上市新高，收市升7%；佳兆業(01638)創復牌後新高，收市升8.6%；龍湖地產(00960)升4.9%；中國金茂(00817)升4.5%；中國奧園(03883)升3.9%。新城發展控股(01030)獲集團控股股東以每股3.3元提出私有化要約，作價較停牌前2.81元溢價約17.44%，股價收市升13.2%。

焦點股份

大酒店(00045)：早前獲太和控股(00718)大股東蔡華波增持大酒店至11.79%。股價今日收市挫5.8%，成交額1.48億元。股價上周三(12日)高見17.12元創新高，其後連跌5個交易日，累挫12.3%。

中遠海能(01138)：逆市受壓，最多跌5.2%創逾一個月低，收市跌3.4%。集團預期今年上半年淨利潤8億至9億元人民幣，按年減少約51%至56%。該公司去年同期淨利潤18.2億元人民幣。

建福集團(00464)：復牌顯著造好，最多升21.2%，收市升18.5%。集團公布，由劉學忠及其配偶李月蘭持有的中國投資，以每股1.6元購入已發行股本約64.26%，涉及總代價約4.58億元。交易觸發全購，每股作價1.6元，較停牌前收市價1.46元，溢價約9.59%。另外，集團擬派特別中期息每股0.2131元。

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