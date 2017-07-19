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花旗 ASM太平洋(00522)

評級：買入->買入

目標價：165->165元(較前收市價118元有39.8%潛在升幅)

花旗發表報告指出，由於預期ASM太平洋盈利於第二季增長25%，故上調2017財年盈利預測6%。該行相信3D感應設備的強勁需求將會帶動毛利率上升，同時認為投資者目前仍低估此設備的需求。花旗估計2017至2018財年，3D感應產品相關收入可為後工序收入貢獻11%至18%，重申「買入」評級及維持目標價165元。

受惠於3D感應設備訂單，後工序銷售優於預期，花旗料ASM太平洋第二季毛利率將增加至41.2%。同時，該行預計公司的經營槓桿較預期好，所以減少第二季運營成本預測9%及調低運營成本對銷售比率(opex-to-sales ratio)到19.5%。

另外，花旗相信投資者仍然低估整合型扇出(InFo)的技術趨勢，InFo為台積電專利的扇出技術。該行預計其他集成電路(IC)巨企將會投資多些資源在扇出領域，同時相信主要的韓國及其他一線的集成電路製造商會採用ASM太平洋的封裝設備組合(例如: Nucleus, ORCAS等)，預期公司將得益於此趨勢。

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