即巿股評 港股直擊

筆者於本周一 (7月17日)撰文時表示，本月可謂「新股當道」，截至上周五 (7月14日)，已有12隻新股上市，表面看來股票市場集資反應熱烈，不過實際是「旺丁不旺財」，上述12隻新股之中，於主板上市的6隻，按中間價計算，雖有鴻騰六零八八精密科技(06088)「撐場」，招股時預算集資淨額約25.69億元，不過實際上市價2.70元卻略低於中間價2.73元，故此集團實收集資淨額約25.39億元。其餘5隻股份按中間價計出集資淨額介乎大約9940萬至2.24億元 (招股時預算‧同下)，較鴻騰六零八八精密科技就是「相形見絀」。同期在創業板上市的6隻股份，較大隻的盛業資本(08469)，按中間價計出集資淨額約3.35億元而已，其餘5隻股份則介乎大約2860萬至5910萬元，平均值約4204萬元，較合理水平為1億元明顯偏少。

淺談創業板條例內容

除了「旺丁不旺財」，新股被「圍貨」情況亦見嚴重，不然原定於7月12日上市的合寶豐年(08406)，也不會於7月11日開市前發布「延後配發結果公告」，內容提到原因有二，其一是「為使公司及包銷商確保證券有一個開放的市場」；其二是「因應監管機構就創業板上市規則第11.23條的規定作出查詢」。論到第一點，應是此股被質疑未能確保證券有一個開放的市場；第二點所指的創業板上市規則第11.23條，當中有11個細項，當中第2項列出公眾人士持有的股本證券的市值 (於上市時釐定) 必須最少為3000萬港元，以及於上市時，公眾持有的股本證券須最少由100個人持有 (包括透過中央結算系統持有其證券的人士)，單以公眾持股市值來說，合寶豐年的招股規模為2億股，按招股價下限0.2元計出市值為4000萬元，較門檻高出1/3。至於公眾股東數目為100名或以上，更是輕而易舉，此股每手買賣單位為10000股，以招股價上限0.35元計出成本為3500萬元，100名股東持有一手股份之成本總計為35萬元而已，略有財力的散戶也能辦到。

證監會罕見出手介入

因此，我認為此股被查詢的是招股結果顯示的認購股份人士，是否乎合「公眾股東」定義，於上述的第11.23條有附註第二點列明公司 (包括附屬公司) 的董事、行政總裁或主要股東，或任 何該等人士的緊密聯繫人，不被視為公眾人士；第三點也列明任何人士獲得上述人士直接或間接資助購買證券，他們亦不被承認為公眾人士。而於7月11日晚上此股再發「公開發售不予進行」公告，內容提及上述監管機構就是香港證監會，證監會認為鑒於上市後股權高度集中對公開市場及本公司 (所指就是「合寶豐年」‧同下) 現有股份的公平有序市場的可能性造成疑問，本公司股份上市不符合公眾投資者或公眾利益。筆者認為證監會如此高調行動，實屬罕見，不排除是看到「圍貨」對散戶利益損害的嚴重性。關報導亦見於翌日早上不少的財經網站或報章，標題字眼普遍為「合寶豐年遭證監會反對上市」，可視為市場對此事的理解。

再申請上市難度極高

當然，由於此股沒有發布招股結果，因此「圍貨」結論實屬筆者按上述兩則公告的推測。但若推斷正確，合寶豐年再申請上市可謂「荊棘滿途」，理由是觀乎今年2月份曾擱置上市的4隻創業板股份，其後自5月26日起陸續成功上市，當中3隻是以全公開發售方式招股上市，回看合寶豐年經已用了全公開發售方式招股，仍被證監會質疑上市後股權高度集中，到底此股的管理層，還能採用怎樣的招股方式，才能說服監管機構，股份於上市後能締造出公平有序的市場呢？

聶Sir

電郵：[email protected]

於執筆時，筆者或相關人士，並未持有上述股份。

以上純屬個人研究分享，並不代表本網站、筆者或其僱主之意見、推薦、陳述、誘使、支持或安排，亦非任何投資建議或勸誘。讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定。