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今日 12:54 即巿股評 港股直擊

【盤房來料】網龍終突破百日線再挑戰52周高

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天要落雨，娘要嫁人，有啲嘢要發生就自然會發生，即係咁，個市唔落得就自然上，阿Man呢幾日亦一直強調，只要大市再重上26600水平並企穩，個市再也不回頭。隔晚歐美股市表現參差，但花旗納指表現突出，今日啲科網股再嚟料，帶動港股回復強勢，連續第八個交易日向上。

恒指高開36點，雖然升幅曾收窄一度低見26541點半日低，但內地股市發力，港股亦回勇步步高陞，最多升139點，見26665點半日高位。恒指中午收報26652點，升127點；國企指數報10847點，升92點。

股王騰訊(00700)直指300元大關，盤中一度高見295.2元上市新高，半日再升2.8%，報收294.8元。瑞聲(02018)噚日破完頂，今日抖抖，不過公司真金白銀回購，想回得多都幾難。舜宇咁勁揪，帶動手機設備股普遍上升，高偉電子(01415)曾高見3.73元高位，半日報收3.6元，似乎又要抖抖。至於另一隻通達(00698)反而喺中午收市前發力，成功企穩2.53元再上，呢轉先睇2.75元，上破靠穩梗係要再破年內高位。

資源股中今日煤炭股行得較前，不過阿Man一向對煤炭股唔多有好感，一來唔合乎環保原則，二來煤價唔落但亦唔上得多，話知呢個板塊喪升，阿Man睇佢唔到。要揀資源股寧願揀鋼鐵股或者水泥股，只要大型基建項目上馬速度夠，水泥鋼鐵需求一定有。

講開基建股，基建三寶又嚟料，今早齊齊創兩個月新高，中鐵(00390)升1.7%；中鐵建(01186)升3.2%; 中交建(01800)升3%，暫時中鐵已逼近100日線阻力，要創年內高位，中鐵建同中交建或者會快啲。

科網股有資金追落後軟件股，雖然之前推介過中國軟件(00354)，但此股實在難炒，高追博唔過，不過阿Man唔阻大家搵食。至於阿Man都係鍾情金山軟件(03888)，話晒係軟件股龍頭，今轉企穩21.5元，短線目標23元，之後再睇25元。手遊股唉豬豬(00799)又創新高，相對落後嘅網龍(00777)終發力，今日成功突破100日線(21.8)，先上23.8元，過得到上面空間無限，今年下半年業績大翻身，係時候追落後兼創新高。

麥狄文

(徐狄怡‧證監會持牌人)

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