港股直擊 即巿股評

隔晚美股個別發展。港股連升7日、累飆1184點後，今早進一步刷新逾兩年高。科技及科網股、內險股和資源股今早表現最好。

恒指高開36點，開市後曾僅升16點，見26541點半日低，其後發力，半日收市前曾升139點，見26664點，創2015年6月26日以來新高。恒指中午收報26652點，升127點或0.5%，大市成交額491.69億元。

國企指數報10847點，升92點或0.9%。

A股半日高收，滬指升0.8%；深成指1%。

藍籌股方面，騰訊(00700)高見295.2元創上市新高，半日升2.8%；中移動(00941)升0.7%；建行(00939)和工行(01398)升約0.2%；蒙牛(02319)升3.4%；吉利(00175)升1.9%；太古A(00019)升2.3%。相反，滙控(00005)跌0.4%；中銀香港(02388)跌0.7%；煤氣(00003)跌0.4%；港鐵(00066)跌0.9%；領展(00823)跌0.8%；國泰(00293)被瑞信維持「跑輸大市」評級，半日跌1%為跌幅最大藍籌。

焦點板塊

科技股：電子零件生產商全線造好，手機零件股延續昨日強勢，舜宇(02382)盈喜後獲大行輪流唱好，上午高見99.5元創上市新高，半日升6.9%，成交額11.87億元；昂納(00877)升5.7%；比亞迪電子(00285)破頂，半日升3.8%；高偉電子(01415)創逾1年高，半日升5.6%。另外，建滔化工(00148)和建滔積層板(01888)創最少52周新高，半日分別升3%和7.8%；半新股鴻騰(06088)曾升12.4%，見4.45元創上市新高，半日升半成。

科網股；昨日升幅相對較細，今日追落後，龍頭騰訊(00700)破頂；曾遭狙擊的科通芯城(00400)急飆25.9%，為上午表現最好港股；金蝶(00268)升5.2%；金山軟件(03888)急升8.4%；IGG(00799)破頂，半日升5.8%；中軟國際(00354)升3%。

內險股：今早全線造好，平保(02318)再創逾兩年高，半日升0.6%；國壽(02628)升0.6%；新華保險(01336)升1.4%；太保(02601)升0.7%；太平(00966)急升8.8%；人保(01339)升1.9%；財險(02328)升0.9%。

資源股：紙業股今早急漲，玖龍紙業(02689)創逾7年新高，半日升5.7%，成交額1.7億元；理文造紙(02314)升3.4%；晨鳴紙業(01812)升3.9%，其A股升2.84%；森信紙業(00731)升3.1%。另外，神華(01088)升3.3%，為升幅最大國指成分股；兗煤(01171)創逾兩年高，半日升3.6%；俄鋁(00486)升3.2%；江銅(00358)升1.6%；中國鋁業(02600)升1.9%；洛陽鉬業(03993)升1.9%。水泥股方面，潤泥(01313)升2.7%；海螺水泥(00914)升2.8%。

焦點股份

新城發展控股(01030)：今早復牌裂口高開，最多升13.9%，見3.2元，半日升13.2%，成交額4.04億元元。集團控股股東富域香港以每股3.3元提出私有化要約，每股註銷價較停牌前收市價2.81元，溢價約17.44%，私有化作價將不會上調。

建福集團(00464)：復牌顯著造好，暫時最多升21.2%，半日升19.9%。集團公布，由劉學忠及其配偶李月蘭持有的中國投資，以每股1.6元購入已發行股本約64.26%，涉及總代價約4.58億元。交易觸發全購，每股作價1.6元，較停牌前收市價1.46元，溢價約9.59%。另外，集團擬派特別中期息每股0.2131元。

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