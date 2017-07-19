即巿股評 港股直擊

有無發覺呢期個市都係開市第一下爆咗上/落之後跟住個一大段時間就打橫行咗去就算，然後等第二日再嚟過？坦白講呢啲靠開市頭嗰半個鐘至一個鐘頭嘅市，對玩輪證嚟講(特別係即日鮮)確實有難度，事關就算喺5分鐘圖上SlowSTC(14,3)或者其他嘅技術指標出現超買/賣，但點數上就無太大嘅改變，你就會重新猜度到底個市搞乜，從而猶豫到底送唔送隻輪/證落場；再加上呢幾日都試過就算吼得準買/賣個位，但因波幅唔夠嘅關係令輪/證價無乜肉食(如果你大注到郁一格你就賺到一層海之戀三房單位嘅話，我諗你唔會睇呢個欄)，否則落場都覺得浪費時間。

正如噚日朝早見恒指日線圖出現「疑似圓頂」物體，揀定隻恒指熊(62036)吼位落場，誰不知等到下晝2點15分或2點35分，恒指5分鐘圖MACD出現「雙牛」，至愛嘅SlowSTC(14,3)唔使講就當然係重超買啦，再加上見到500分鐘線(5 x 100線)出現阻力，毫不考慮地將隻(62036)送落場。

一個鐘頭(約3點20分)後，MACD由向上斜變打橫行，SlowSTC(14,3)就明顯向下，但又係同一個問題出現：點數唔郁。然後你會好不期然咁對住幅恒指圖講句：「頂！又係咁」。送(62036)落場原來同送自己落地獄無乜分別，好彩計落(62036)都升咗一兩格，叫做和咗個手續費。最後都唔使等今日開市，噚日收市競價時見恒指由跌轉升，呢吓屈機真係屈到無仇報，唔救(62036)自己就真係會跌落18層地獄。

今朝港股裂口開升，事關隻企鵝(00700)抖完之後再繼續創新高，再加埋隻舜宇光學(02382)升到唔識跌，仲成為下季恒指檢討染藍大熱，搞到個市連噚日嘅「疑似圓頂」都繼續圓上去，未到頂咁嘅款。

本來小妹想搵吓可唔可以從個股埋手，開平時熱門藍籌輪證啲正股嚟睇，大部分都升到你覺得佢就跌咁嘅樣；同時間我另一部電腦開住恒指牛熊證街貨圖睇，喺10點28分mark低恒指現價26612點，度上去熊證街貨區時，原來恒指依家已經身處最貼價熊證區26600至26699點，呢度有相當於292張期指，再向上數多100點嘅話，即係26700至26799點，呢度就已經係熊證重貨區，有相當於1104張期指。下方牛證當然有貨啦，但最近嘅講緊700幾至800幾點之後嘅25800至25899點，呢度有297張期指，重貨區仲遠，25500至25599點，唔數啦。

呢個市況似唔似今年5月時，大家都諗緊今年5月窮唔窮，結果就出現Buy in May比大家睇，一線股升完托高個市到二線股接力再托，之後至細價股禾雀亂飛市再升，跟手6月先回一回氣，難道依家再上？不要問，反正市強就採順勢而行嘅策略。恒指牛(66702)，收回價25958點，若然今日稍後時間大市嘅點數都無乜變化嘅話，小注博明日彈升；甚至你唔想由依家開始揸到第二朝咁耐嘅話，你臨收市前見啱位然後衝入去買都仲可以。

承蒙各位讀者仲記得小妹係唔知幾時有提及過寫本以鐘擺理論為主、輪證為例嘅投資書；本打算趁今年書展推出(其實都堅係搞咗好耐呀)，但因印刷出現問題，咁好明顯今日係未有啦；而出版社表明今個weekend先可以印得起，如是者咁都算叫做趕得到今年嘅書展期檔嘅。控制權唔係我手度，到時就…wait and see啦。anyway，在此先感謝大家，Thank you。

作者阿珊，從事財經及投資版報道超過10年，由平面媒體走到網絡世界。相信技術分析，由窩輪到牛熊證無一不炒，唔貪心，志在搵餐下午茶。

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