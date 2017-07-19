港股直擊 即巿股評

舜宇光學(02382)發盈喜，預期上半年盈利增長1.2倍，股價急升後，再有大行上調其目標價。

高盛最新發表報告，將舜宇光學12個月目標價調高三成至105元，維持「買入」評級。

德銀則將目標價由原來的67元，大幅上調三成八至93元，維持「買入」評級，長遠看好舜宇，認為公司將受惠三個大趨勢，包括在雙鏡頭、3D感測，以及先進駕駛輔助系統(ADAS)/無人駕駛上。德銀將公司2017至19年每股盈利預測上調19%至21%，以主要反映毛利率及平均售價上升。