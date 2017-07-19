即巿股評 港股直擊

近年香港大興土木，大型工程處處，除了有助透過建設基建去拉動經濟外，同時也帶動了周邊行業的發展，例如是重型設備的租賃業務。

正在進行公開招股的德利機械(08142)，是香港領先的「一站式」土方設備銷售及租賃服務供應商。以2015年及2016年銷售土方設備所產生的收入計算，集團佔香港土方設備銷售市場份額分別約34%及35%，具市場領導地位。集團的業務共分為3個部分，包括(i)全新及二手重型設備及零部件銷售；(ii)重型設備租賃；及(iii)提供維護及輔助服務。

集團獲國際重型設備品牌包括日本Hitachi、美國Labounty、瑞士Ammann及韓國Ramfos授予若干經銷權或分銷權，於指定地區分銷及銷售各類土方設備。集團理解調配為不同環境及地理條件而設計的合適土方設備所涉及的複雜性及重要性，多年來為不少香港大型基建項目供應土方設備，包括高鐵線香港段總站、沙中線、蓮塘口岸管制站項目、沙中線項目、屯門藍地石礦場項目以及新界西堆填運營項目。

在2017/18上半財政年度，香港的基建工程受拉布影響，也拖低了集團的收入。不過，情況在2017年2月1日至7月7日期間(下半財政年度頭數月)有所改善，期間集團已成功取得共266份價值約1.58億元的重型設備購買訂單，並且訂立91份租賃協議。有關的銷售訂單，已較上半財年所錄得的總收入逾1.30億元高出約2700萬元。近日香港的政治風氣有變數，相信將有助加快各項工程的上馬，為集團帶來更多商機。

集團計劃發售合共2.5億股，其中90%作配售，約2.25億股，其餘10%作公開發售，約2500萬股，招股價為0.28-0.44元，以中位數0.36元計，估計集資所得款項淨額約7960萬元。是次集資所得約65%將用於採購重型設備；約14.3%用於增強及擴大現有設施；約5.3%用於發展TLMC自家重型設備品；約5.4%用於員工招聘及培訓；約10%將作營運資金用途。集團另引入Geoharbour Holding Co., Ltd.作為基石投資者，該公司由上海港灣基礎建設(集團)總裁徐望全資擁有。透過引入該基石投資者，相信將有助集團打開內地及一帶一路的商機。

近期香港基建有回穩跡象，預計即將開始的大型項目包括三跑(香港國際機場第三跑道)、將軍澳至藍田隧道及六號幹線發展、洪水橋新發展區、新界東北新發展區及東涌新市鎮擴展計劃等等，相信將能為集團帶來更多商機。以2016年純利計算，集團的市盈率約15.3倍，估值不高，可予留意。

楊衡瑞

深信善用科技+知識可改變世界，透過網絡分享股票投資、理財及金融圈趣聞