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今日 09:31 港股直擊 即巿股評

【異動股】新城發展高開逾13% 控股股東提私有化

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新城發展控股(01030)今早復牌，裂口高開13.5%，報3.19元，暫錄成交額610萬元。

集團控股股東富域香港以每股3.3元提出私有化要約，每股註銷價較停牌前收市價2.81元，溢價約17.44%。

目前控股股東持有約41.05億股，佔該公司已發行股本約72.56%，其一致行動人士則持有約0.49%。因此，涉及要約股份約15.53億股，以註銷價計算，合計價值約51.23億元。

集團私有化作價將不會上調。

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