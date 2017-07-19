港股直擊 即巿股評

港股已連升七日，惟技術上仍未算超買，外圍科技股續向好，港股今日有望挑戰周一創下之逾兩年高位。

隔晚美股繼續個別發展，納指及標普創收市新高。道指表現遜色，高盛早段最多跌158點，收跌54點或0.25%，報21575點，高盛股價受壓，公司上半年股票和債券交易總收入下降10%。科技股領漲，納指收升0.47%，報6344點，Facebook及阿里巴巴創盤中新高。標普微升1點，報2460點。

美國參議院共和黨缺少足夠票數撤銷奧巴馬醫改。由於共和黨在參議院有52個席位，已有3名共和黨參議員反對直接撤銷奧巴馬醫改，法案無法獲過半票數而流產。市場擔心特朗普政府難以推進經濟議程，美元指數下跌，曾低見94.476點，創下了至少自去年9月份以來的最低水平，歐羅兌美元升至14個月以來的最高水平。

在美國買賣的主要港股預託證券(ADR)價格，與本港上日收市價比較，造價普遍上升。滙控(00005)ADR折合港元計收報75.03元，較本港上日收市跌0.32元。中移動(00941)ADR收報83.15元，升0.6元。騰訊(00700)已連升第七日，隔晚ADR續向好，收報289.44元，升2.64元。國壽(02628)ADR收報25.73元，升0.13元。紐約期油在每桶46美元附近窄幅徘徊，「三桶油」個別走，中海油(00883)ADR收報8.72元，升3仙；中石油(00857)ADR收報4.9元，跌1仙；中石化(00386)ADR收報6.03元，升3仙。

ADR港股比例指數報26604，較周二恒指收市升78點或0.3%。恒指昨日收報26524點，升54點，連升第7日累飆1184點或4.7%，不過大市表現繼續不協調，昨日下跌股份比例為56%，上升股比例44%。長中短市寬均向下，股價高於50天線比率的中線市寬下跌0.7個百分點至43%。藍籌股方面，以中海外(00688)及平保(02318)技術上最超買，14天RSI分別為79及78.9。至於目前恒指RSI為67.8，仍未算超買，短期阻力參考周一高位26618點。另外值得留意的是，牛證街貨比例已連續3個交易日高於70%，明顯失衡。參考往績，若牛證街貨比例持續如目前般高於七成，恒指多屬於整固橫行階段；除非該比例回落至60%或以下，否則恒指短期大升的難度頗高。

焦點板塊

手機設備股：舜宇光學(02382)發盈喜及大行調升目標價刺激下，昨日股價一度爆升17.6%，創上市新高，收市報92.45元，升16.8%，並帶動整個板塊跟勢炒上，繼續留意今日科技股表現。

焦點股份

港燈(02638)：公布截至6月底止中期業績，股份合訂單位持有人應佔溢利10.03億元，按年減少8.9%。每單位中期分派維持19.92仙。 期內，收入53.26億元，按年持平

中遠海能(01138)：預期今年上半年淨利潤8億至9億元(人民幣‧下同)，按年減少約51%-56%。該公司去年同期淨利潤18.2億元。公司表示，去年6月底出售乾散貨業務並終止業務，錄得淨利潤7.3億元。剔除上述因素，今年上半年淨利潤按年減少約17%-27%。

今日有三隻新股上市，分別是中原銀行(01216)、新海連控股(08276)及瑞強集團(08427)，中原銀行昨晚間暗盤價輕微上升。