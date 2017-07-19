即巿股評 港股直擊

最近股市又是兩極分化，港股某些績優股屢創新高大漲特漲，國內A股創業板跌慘之時A50卻同樣持續造好，市場升幅集中在漂亮50身上。

筆者留意到周期股板塊悄悄起革命，鋼煤鐵甚至航運等不少突破新高或者接近前期高位。商品是筆者中長期十分看好的一個板塊，可謂十年一遇的板塊，有大炒特炒的潛質。

除了宏觀經濟因素外，從美國政黨輪流執政的周期中亦可窺見一斑。我們調查研究從上世紀70年代中期至今，共和黨當政時期，重資產價格大幅上揚。這一規律的對上一次剛好是10年前，2001至2008小布殊執政，當時出現了石油，煤炭，有色金屬和房地產等資產泡沫，勾起了當年市場炒賣中石油(00857)，神華(01088)等的難忘回憶。

萬事起頭難，目前最多處於泡沫醞釀的初期階段。大部分週期尚在歷史低位區間附近，我們可以多加關注。今期分析江西銅業(00358)爲例。

下圖可見，江西銅業由頂點畫下的江恩阻力線不單攔截了反彈高點，亦與最終跌浪底部低點相吻合。目前，該股正在嘗試突破該條重要阻力線。

自16年初見底以來，以同樣波動率建構江恩上升通道線，可見成功突破後，上漲目標大約在16至16.5附近，該處可以作爲第一個獲利目標！

編按：作者施華格，時易網創辦人。曾任家族信託基金的投資組合經理、大行操盤手，鑽研循環周期、江恩理論、波浪理論超過10年，把理論融入實戰，擅長捕捉市場轉角，他會逢周三開市前於《周期論勢》分享市場看法。