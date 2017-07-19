即巿股評 港股直擊

昨天的文章已指出，大市日內需要整固才可再升，觀點無改。本周下旬為轉折日，屆時有機會再次進行操作，必須留意，現時進行操作會用8月的期權。由於篇幅有限，如有意查看筆者的交易記錄請到專頁「日子的痕跡」。

投資前先認識工具

如大家有仔細試用筆者於周一《未升完》一文提供的方法，這方法由2012年至今成功率達73%，這個方法既不用修改參數，也不用加上任何過濾系統，簡單易用。為何這麼簡單的方法會有效呢？主因VelocityShares Daily Inverse VIX ST ETN (XIV)的成交量，是一個十分敏感的領先指標。

從表一，大家可清楚理解反向ETF跟大市關係，大市愈跌，反向ETF愈升，對不懂運用期指或期權的朋友來說，可能會覺得是一個不錯，而相對低風險的工具，事實上反向ETF是一個極高風險，應用技術要求極高的工具。

如升升跌跌，反反覆覆，反向ETF會有怎樣的變化？表二清楚的展示給大家。原因何在？只要大家在發行商的網站看看，便立即明白。反向ETF是以一天的指數變化比率作計算，簡單來說，如果指數1天下跌10%反向ETF會升值10%，若是10天反覆下跌10%反向ETF卻未必會出現同步變化。

誰有把握運用？

既然如此，買入反向ETF的，是期望大市見底回升，而且是快速單邊回升，否則反向ETF都只會是一種極差的工具。那誰有把握大注碼買入呢？當然不會是聽貼士的一眾散戶。如大家細心看每次見底的一點，當時技術分析指標都仍是沽售訊號，更加不可能會發出黃金交叉，亦不會出現頭肩底，而且倚靠技術分析的人，在大跌之後，有多少人會下大注碼博大市會出現極快速的反彈，而不是反覆慢慢見底呢？相信只有之前沽了淡倉的人，自己決定將要平淡倉，便買入反向ETF，在自己平淡倉時，指數便會出現快速彈升。

應用反向ETF大成交，尚有很多空間可以提升成功率及回報率，亦可以應用於恒指，下周一再跟大家分享應用於恒指的方法。

昨天的文章，筆者遺漏了蒙牛(02319)的分析，很抱歉！當升穿15.3元時買入，止蝕位在14元水平。由於現時周線月線都處於買入訊號之下，一旦升穿會開展較長時間的升勢。不宜急於平倉或短炒。

金價上升的啟示

2004年下旬開始加息，至2006年上旬。而金價亦於當時開展升浪。而非坊間流傳的加息不利金價。紫金(02899)在2005年9月展開長線升浪，當時仍是加息周期的中旬。現時金價又再蠢蠢欲動，大家可留意紫金，現價買入，跌穿2.4元止蝕。不設目標價，升穿3元後，宜給更大的空間震盪，離場位不宜太緊。單純以推高止賺方式操作。如認為紫金已升很多，不敢高追，可考慮招金礦業(01818)。升穿6.3元買入，跌穿6元止蝕，升至7.2元水平，宜給更大的震盪空間，離場位不宜太緊。同樣以推高止賺方式操作。

作者筆名「軒熙爸」，全職炒家，研究技術分析多年惟仍未能滿足，最終明白效率市場的道理，如何用量化數據去處理隨機市場中不可預測，卻可以操作的特性。作者在臉書《日子的痕跡》專頁，把過去18個月的交易紀錄公開供參考。【計量分析】將會逢交易日開市前向信網讀者分享市場看法。