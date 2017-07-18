重要通告 港股直擊

國泰航空(00293)公布，與港龍航空合併結算，今年上半年載客量跌0.5%，而運力則上升1.1%。期內，載貨量上升11.5%，運力增加2.3%，而貨物及郵件收入噸千米數亦上升8.9%。

單計6月，合共載客281萬人次，按年下跌2.1%；乘客運載率跌0.4個百分點至85.1%；以可用座位千米數計算的運力則上升1.6%。

6月運載的貨物及郵件合共17.05萬公噸，按年升12.8%，而運載率68.3%，上升4個百分點。以可用貨物及郵件噸千米數計算的運力上升4.8%，而貨物及郵件收入噸千米數升11.3%。

對於今年上半年的表現，國泰航空行政總裁何杲表示，該公司在3月公布2016年全年業績時，預期今年經營環境持續嚴峻，而事實亦然。兩航空公司今年上半年表現令人失望，尤其與其他航空公司的激烈競爭，令客運收益率和收入加劇受壓。

國泰航空收益管理總經理卓立言表示，面對強大競爭，客運收益率持續受壓。雖然整體運載率維持高企，前艙需求有所回升，但經濟艙需求較為平滯，尤以短途航線為甚。

貨運商務總經理薩孟凱稱，6月貨運業務持續強勁，整體載貨量表現良好。新開辦的特拉維夫航線貨運需求殷切，而期內亦增加運載鮮活貨物、特殊貨物，以及往來亞洲和美國市場的玩具及汽車零件，預期航空貨運市場將持續暢旺，強勁勢頭將可持續至9月份傳統高峰期開始。