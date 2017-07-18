港股直擊 即巿股評

隔晚美國股市個別發展。港股連升六日後，今日大部分時間反覆爭持，恒指U盤獲嘜高，保持連升走勢。不過大市成交額縮減過百億，下跌股份比例仍然較高。

恒指今早高開18點，開市後反覆升69點，見26540點全日高，之後明顯轉跌，最多跌89點，見26381點全日低，中午跌43點，波幅午前成形，午後大致維持窄幅偏軟，收市競價時段嘜高。恒指收報26524點，升54點或0.2%，連升第7日，累飆1184點或4.7%。大市今日下跌股份比例為56%，上升股比例44%。

全日成交額828.19億元，較上日減少約103.99億元。

國企指數收報10755點，跌27點或0.8%，5連升告終。

恒指即月期貨收市升63點或0.24%，報26563點，高水38點。

A股昨日大跌後，今日尾段回穩，滬指升0.35%；深成指跌0.48%。兩市成交額約4124億元人民幣。

歐洲三大股市最新個別走；美國道指期貨最新升18點，報21599。

藍籌股方面，友邦(01299)升0.9%；騰訊(00700)升0.6%；平保(02318)再創逾兩年高，收市升0.4%；中銀香港(02388)升0.4%；工行(01398)升0.2%。另外，蒙牛(02319)升1.7%；神華(01088)和九倉(00004)升約1%。相反，建行(00939)跌0.3%；中行(03988)和國壽(02628)跌約0.8%；招商局港口(00144)跌1.1%。

焦點板塊

手機零件股：今早一枝獨秀，蘋果概念孖寶表現強勢。舜宇光學(02382)盈喜兼獲大行上調目標，當中麥格理上調目標價至140元，股價創上市新高，收市升16.9%，成交額21.62億元；瑞聲科技(02018)高見117.6元創上市新高，收市升6.8%，為表現最好藍籌，成交額13.42億元。另外，高偉電子(01415)以全日高位收市，升幅10.7%；比亞迪電子(00285)升9.1%；通達(00698)升8.2%；ASM太平洋(00522)升4.6%；丘鈦(01478)創上市新高，收市升6.6%；昂納(00877)升3.5%。

內房股：市場關注內房資金問題，繼傳出中央叫停萬達部分貸款外，有內地傳媒報道金融機構排查融創中國(01918)資金風險，股價曾挫13.5%，收市挫7.3%，成交額16.49。強勢股回吐，華潤置地(01109)跌1%；中國恒大(03333)跌2.6%；碧桂園(02007)跌1.4%；龍湖地產(00960)跌1.8%；中國金茂(00817)跌2.9%。另外，萬科(02202)組財團收購全球最大房地產基金管理人之一的普洛斯，該公司將出資不超過34億新加坡元(約193億港元)，佔持股約21.4%，股價復牌曾升4.3%，創上市新高，收市無起跌。

汽車股：強勢股份回吐，吉利(00175)展開拆細並平衡交易，收市跌2.9%，為跌幅最大藍籌；廣汽(02238)跌3.6%；長汽(02333)跌2%；華晨(01114)創逾兩年高後，收市跌0.2%；北汽(01958)跌0.7%。零售商方面，中升(00881)跌2%；廣匯寶信(01293)料中期純利增長逾5倍，收市跌0.5%。

焦點股份

鷹君系：今日成焦點，冠君產業信託(02778)曾升15.4%創上市新高，收市升11.6%，成交額2.57億元，基金有意放售的旺角朗豪坊辦公大樓(不涉及朗豪坊商場部分)意向價達250億元。另外，鷹君(00041)升6.9%；朗廷酒店投資(01270)升4.8%。

和記電訊香港(00215)：股價一度急升11.2%創逾一年新高，收市升9.4%，成交額急增至2.04億元，為兩個月來最活躍。路透引述知情人士透露，由私募股權公司TPG資本與安博凱組成的財團，以及投資管理公司I Squared Capital Advisors LLC，已各自對和記電訊旗下和記環球電訊提出收購要約，而和記環球電訊估值介乎12億至15億美元(約93.6億至117億港元)，最早下周就出售程序作出最終決定。

天彩控股(03882)：股價曾急挫25%，創逾10個月低，收市跌10.4%。集團發盈警，預期截至6月底止，中期業績將錄得逾1.6億元虧損，而去年同期盈利382.6萬元。

中國軟件國際(00354)：與華為簽訂公有雲領域合作協議，雙方將在軟件開發雲、雲解決方案、雲服務等領域展開全方位的合作，共建公有雲生態體系。股價收市升5.6%，報5.32元為全日高位，成交額1.81億元。

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