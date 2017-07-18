即巿股評 港股直擊

股份表現兩極化愈來愈嚴重，強者愈強，動量交易(momentum trading)當紅大熱，傳統逆向型的價值投資很難跑出，要積極在思想上求變，才能在策略上走出困局。

我有朋友近來一直關心Machine learning的發展，很擔心將來喪失工作，希望在AI統治世界來臨之前，盡量賺多點錢，達致財務自由。在投資方面，他曾經很出色，在經濟不景時選擇長揸低市賬率(PB)股份，待經濟好轉時收割。可是，現在科技巨擘領導世界的年代早已來臨，他對增長股毫不感興趣，自然錯失了很多機會，純以PB作投資依據，將大輸機會成本。

與其焦慮將來，何不用資本擁抱科技，經歷過二千科網的人，都明白到現在的泡沫比當年健康得多。舜宇光學(02382)今日以85元高開，下午最高升至93.05元，14天RSI升至82，畏高是正常，但同時盈利增長「故事」夠實在，蘋果IPhone 8一日未正式曝光，手機股的momentum trading仍會繼續，強勢股RSI一回落至70以下是買入機會。舜宇PB雖高達15.9倍，但同時股東回報率(ROE)高達26%，可能進一步提升；相反，很多股票表面上大折讓，但ROE卻低得可憐，除非公司肯把握機會出售資產釋放價值，否則持有者只能坐着等運到。這一輪大行情，要跟紅頂白肯揸強勢股，切忌扮有個性重倉欠增長性的價值股。

ROE高於20%，股價在過去半年跑贏恒指20%以上的股份目前有33隻，當中市值超過廿億的只有21隻，吉利(00175)、瑞聲(02018)、舜宇、石藥(01093)、龍光地產(03380)、耐世特(01316)、新濠國際(00200)及IGG(00799)都有大行睇。

中銀監又排查「任性巨企」海外投資，海航、安邦、融創、萬達應有一段時間麻煩，本港樓市麵粉價近半年靠中資瘋狂推高，情況可能有變，地產股近期大幅跑輸可能正預示樓市風險，美聯黃建業都話「樓市似97，上車咪心急！」，值得細味推敲。

羅崇博 (杜比)