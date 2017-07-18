科技股今日熱炒，由台灣鴻海分拆的鴻騰(06088)亦繼續造好，今日最新升7.8%，報3.71元創上市新高，成交額2.42億元。
集團上周四(13日)以招股價2.7元上市，按3.71元計累升37.4%。
相反，昨日上市高收42.6%的盛龍錦秀國際(08481)急吐，曾挫21.6%，見0.76元，現跌19.6%，成交額2000萬元。
信越控股(06038)見0.285元創上市新低，現跌3.3%。
更多新股IPO資訊及集資數據分析，請瀏覽〈港股360〉全新IPO專頁。
科技股今日熱炒，由台灣鴻海分拆的鴻騰(06088)亦繼續造好，今日最新升7.8%，報3.71元創上市新高，成交額2.42億元。
集團上周四(13日)以招股價2.7元上市，按3.71元計累升37.4%。
相反，昨日上市高收42.6%的盛龍錦秀國際(08481)急吐，曾挫21.6%，見0.76元，現跌19.6%，成交額2000萬元。
信越控股(06038)見0.285元創上市新低，現跌3.3%。
更多新股IPO資訊及集資數據分析，請瀏覽〈港股360〉全新IPO專頁。
|下一篇：
|TPG等財團傳已向和記環球電訊提購
|上一篇：
|台股收升0.23% 報10481點