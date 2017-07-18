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今日 12:16 港股直擊 即巿股評

恒指半日跌43點 舜宇瑞聲逆市爆升

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隔晚美股個別發展，納指連升第7日。港股連升六日後，乏力再上，今早反覆回吐。

恒指今早高開18點，開市後反覆升69點，見26540半日高，其後出現回吐，由升轉跌，半日最多跌89點，見26381點。恒指中午收報26427點，跌43點或0.16%，大市成交額441.04億元。

國企指數報10728點，跌54點或0.5%。

手機設備股跑出，舜宇光學(02382)發盈喜，預期上半年盈利增長超過1.2倍，股價高見89.85元，再創上市新高，半日則急升12.90%，報89.30元。近月頻頻回購的瑞聲科技(02018)今早升7.7%，為表現最好藍籌。丘鈦科技(01478)升6.4%，半日報8.92元。

基建三寶逆市靠穩，中鐵(00390)及中鐵建(01186)上半年新簽合同額分別按年增加34.5%及46.9%，股價半日升0.31%及0.38%。中交建(01800)則升1.34%，報10.62元。

中銀監要求商業銀行對萬達海外併購停貸，早前向萬達收購資產的融創中國(01918)急跌9.88%，報15.5元。

個別內房股走低，華潤置地(01109)跌2.6%；中國恒大(03333)跌4.3%；碧桂園(02007)跌1.6%；龍湖地產(00960)跌3.1%；中國金茂(00817)跌3.2%。

更多港股資訊，請瀏覽<港股360>。

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