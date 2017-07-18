即巿股評 港股直擊

噚日晨早恒指火速補完個裂口之後就兜返向上行，恒指牛(65572)等到下半場2點30分至55分，恒指5分鐘圖SlowSTC(14,3)出現超賣，(66572)如是者就落咗場。不過等到臨完場前5分鐘，恒指5分鐘圖SlowSTC(14,3)由超賣變超買，但問題同噚日一樣：SlowSTC(14,3)有變化，但恒指點數就無變到喎，換言之(65572)證價其實都無因此而有所變動。(證價是按underlying 的走勢而出現改變，不是因為技術走勢而改變的)，於是唯有繼續揸貨過夜。

瞓醒一朝早電視就話我知黃雨，咪又係要返工；再睇講番噚晚ADR走勢個別發展，即係暗示港股今日喺無其他嘢影響之下，港股都係打橫行為主，結果今朝恒指升19點開市；去到9點55分，恒指升幅先至稍為擴大，但講緊嘅點數都只係50至60點咁上下，不過喺恒指5分鐘圖SlowSTC(14,3)出現超買喎，即係話短時間嚟講呢個位對恒指已經係到咗頂，而噚日揸到依家嘅(66572)就可以係呢個時候放人，對比返噚日買入價，大約可以食到五至六格，即使注碼細都應該買到杯凍檸茶嘅。

依家10點45分，恒指由升轉跌，現報26440點，跌30點；同一時間恒指5分鐘圖SlowSTC(14,3)由超買變超賣。係呀，一日裡面可以出現超買/超賣嘅數目可以好多；不過你又留意返恒指個點數，根本就無乜大變動過，衰啲講句恒指個走勢同公司嗰班hea做嘅都真係無乜分別。轉返日線圖睇，以恒指由上周一(7月10日)至今大幅度上升，同肯量度反映恒指升跌力度DMI嘅ADX，前後弧度強，後者就同一條橫線沒有分別，唔係話恒指夾硬升，不過…有目共睹啦。更重要嘅係喺日線圖上見到恒指行緊疑似「圓頂」嘅走勢，即刻開個恒指牛熊證街貨圖睇吓先。

依家10點56分，恒指現價26402，向上睇熊證，重貨區係26700至26799點，呢度有相當於994張期指，屬於熊證第二貼價街貨區，用現價計的話就要個市向上行397點先食得到，連同最貼價嘅26600至26699嗰246張期指，總共可以食到1240張期指。

向下望牛證，咁啱得咁橋，最重牛證貨都係屬於第二貼價嘅區域，點數係25500至25599點，呢度有1405張期指，同樣地用現價去計嘅話，就要大市向下行多902點先到，連同最貼價嘅25600至25699點個88張噚日新增追升嘅牛證的話，total就有1493張期指。

認真，要個市咁樣向下殺到落到25500至25599點食個推街貨，似乎呢一兩日就真係無可能加啦；之但係日線圖見SlowSTC(14,3)超買加埋疑似「圓頂」嘅走勢，只可以估大市連升六日後稍為回氣，趁呢段回氣嘅時間小注恒指熊(62036)，收回價26950點，同現價有逾500點差距屬安全之選。

作者阿珊，從事財經及投資版報道超過10年，由平面媒體走到網絡世界。相信技術分析，由窩輪到牛熊證無一不炒，唔貪心，志在搵餐下午茶。

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