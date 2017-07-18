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今日 11:26 中國財經 港股直擊

融創傳被金融機構排查風險

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融創中國(01918)宣布收購萬達文旅酒店項目後，市場關注該公司財務風險。內地《界面》引述金融機構內部人士透露，融創中國被金融機構排查風險，近期一個15億元的信託項目亦被緊急叫停。

報道指，有商業銀行內部收到「關於海航系、萬達系、復星系、融創系授信業務專項排查」的通知，要求對上述幾家企業在銀行授信業務方面的風險披露進行核查。不過，該通知與網傳一份關於銀監會要求商業銀行核查萬達、復星等企業海外債務的通知並非同一份。

融創內部人士表示，現在最大的壓力來自於監管方面，槓桿放太大，收緊貸款。

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