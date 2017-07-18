港股直擊 即巿股評

港股今者高位反覆，恒指今早暫時見最多升69點，高見26540，惟在10時14分左右，大市復向下，恒指一度跌48點，低見26422。

萬達集團的資金情況受關注。《華爾街日報》引述文件報道，上月20日中國銀行業監管機構與幾大國有銀行管理人士召開會議，通知銀行稱，萬達的6項海外併購交易，屬於去年實施的政府資本管制措施的約束範圍，要求這些銀行暫停向其發放貸款。

另外，內地《新京報》引述《關於銀監會口頭轉達黨中央國務院對大連萬達集團股份有限公司六個境外專案處理措施的情況滙報文件》，指萬達6項海外投資專案擬遭中銀監「嚴肅處理」。接近監管的消息稱，6月初中銀監向商業銀行傳達關於萬達等企業海外投資專案的融資風險排查，發改委外資司也聯手監管。

本港的萬達相關股受壓，萬達酒店發展(00169)跌3.1%，暫時連跌第6日。

融創中國(01918)早前以631.7億元人民幣收購萬達在內地13個文化旅遊項目91%權益，及76家城市酒店100%權益，當中296億元人民幣以萬達商業通過向指定銀行向集團發放貸款支付。

融創即使獲德銀最新上調目標價至19.12元，股價今日顯著受壓，暫時最多跌13%，現跌8.5%，成交額6.2億元。

與萬達院線(002739.SZ)有影院協議的IMAX中國(01970)曾挫8.2%，見20.7元創上市新低，現跌6.9%，成交額1900萬元。

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