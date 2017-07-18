港股直擊 即巿股評

港股連升六個交易日，惟昨日在26600樓上有獲利沽盤，預料今日高位爭持的機會較大，市場關注A股昨日急跌後表現。

周一美股窄幅個別走，尾段偏軟。納指連漲七日，微升0.03%，報6314點，Netflix收市後股價大升一成至179美元水準，主要是公司用戶增速超過預期。標普微跌不足1點報2459點。道指跌8點，報21629.72點。本周美股能否續創新高，將在很大程度上取決於公司業績表現。本周標普500成份公司中將有68間公司公布季績，包括美國銀行、高盛、微軟與通用電氣。

在美國買賣的主要港股預託證券(ADR)價格，與本港上日收市價比較，造價個別發展。滙控(00005)ADR折合港元計收報75.15元，較本港上日收市跌2仙。中移動(00941)ADR收報82.89元，升0.59元。騰訊(00700)ADR收報286.94元，升1.94元。國壽(02628)ADR收報25.75元，跌5仙。「三桶油」個別走，中海油(00883)ADR收報8.72元，升2仙；中國鋁業(02600)ADR收報4.59元，升4仙；中石油(00857)ADR收報4.86元，跌2仙；中石化(00386)ADR收報5.98元，無升跌。

ADR港股比例指數報26541，較周一恒指收市升70點或0.26%。恒指昨日上午高見26618點，再創逾兩年高，報26470點，升81點或0.3%，連升第6日累漲1129點或4.4%。不過大市升市出現不協調情況，昨日下跌股份比例高達六成二。另外，股價高於50天線比率的中線市寬下跌1.4個百分點，報43.7%，反映港股內部質素一般。

內地A股昨日急跌，創業板更爆發小股災，創業板指數大跌5.1%，全國金融工作會議強調加強監管並暗示日後IPO將加快。深成指昨日急跌3.6%，跌穿多條平均線支持，留意短期會否跌穿10000點水平。

焦點股份

萬科企業(02202)：公布，與厚樸、高瓴資本、SMG及中銀投合組財團，以每股3.38新加坡元收購普洛斯(Global Logistic Properties,GLP)全部權益，涉及總代價約159億新加坡元(約900億港元)；其中，該公司將出資不超過34億新加坡元(約193億港元)，佔持股約21.4%。萬科將於今日復牌，停牌前報23.2元。

百麗國際(01880)：私有化議案獲得通過，公司預期，將於本月27日下午4時起撤銷上市地位，而股份最後交易日為今日(18日)下午4時。

中國太保(02601)：公布旗下子公司今年上半年的保險業務收入合共1631.07億元人民幣，按年增長24.1%。

港燈電力投資(02638)：今日公布截至6月底止中期業績。

今日將有4隻新股首日掛牌，包括：內蒙古能源建設(01649)、升海食品(01676)、萬成金屬(08291)及立高控股(08472)，其中升海食品的暗盤交易表現最好，其於輝立場收報0.94元，較招股價0.66元，升42.4%。