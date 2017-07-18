即巿股評 港股直擊

窩輪市場至今已發展得相當成熟，目前市場上有超過4300隻窩輪，涵蓋百多隻相關資產。事實上，投資者是否以為窩輪發行商可以選擇任何股份，然後可任意設定當中所有的條款呢？另一方面，投資者如細心搜尋部分較受關注的股份，如騰訊(00700)、中移動(00941)、滙豐(00005)等相關的產品，會發現不少窩輪的條款其實相當類近。究竟為何會出現這情況呢？

其實窩輪發行商設計產品時必須符合不少規則及程序，並非市場上每一隻股份都可發行相關窩輪。根據《上市規則》第15A章之中訂明，可作發行個股窩輪的股票資格須符合市值、流通量和上市日期等規定，而港交所會每季更新符合發行窩輪的股份名單以供投資者參考。

另一方面，在合資格發行個股窩輪的股份名單之中，發行商會根據市場需求而設定產品條款。《上市規則》第15A章當中同時亦列出新發行窩輪在條款上的要求，例如產品年期必須不少於6個月，發行價須於0.25元或以上，甚至兌換比率亦要按照1、10、100兌1等倍數要求。由此可見，發行商是根據相關規定設計產品條款，並非任意發行產品。

雖然發行商設計窩輪條款時有一定限制，但倘若發行商認為市場上某些已上市窩輪的條款屬合適的時候，港交所亦容許窩輪發行商有「複製」該產品的安排，亦即「仿效發行」的機制。發行商可以選擇一隻由其他發行商推出的產品進行複製並對條款稍作調整，條件是兩隻產品之到期日相差五個交易日或以內，以及兩者行使價相差不可多於正股的一個買賣價位，同時年期須最少3個月或以上。因此，在這個機制之下，投資者不時可發現市場出現條款非常相似的產品。

正正由於市場上有不少條款非常相似的窩輪，發行商之間的產品價格競爭增加，不過對投資者而言則有正面的影響，因為產品條款相近反而讓投資者更容易比較產品的價格及槓桿。投資者不妨盡用市場產品深度，並配合適當的工具協助篩選產品。

因此，高盛在網頁內推出「熱門條款窩輪一覽」工具，不單為方便投資者挑選產品，更旨在發揮市場數據的最大功用。「熱門條款窩輪一覽」工具的篩選過程是先按窩輪的相關資產、行使價和年期歸納成不同類近條款＊組別，然後以當日最高成交金額的條款組別作為較熱門的條款，再在該熱門條款的多隻窩輪中篩選出槓桿較突出及較值得留意的產品。

以下為假設例子說明。市場上與滙豐(00005)相關的窩輪數目很多，我們先以窩輪成交金額找出較多投資者留意的熱門條款，而在這例子中，行使價接近82元，今年11月底至12月初到期之匯豐認購證共有4隻產品，符合類近條款＊的定義，並且為成交金額最活躍的熱門條款。而在這4隻產品之中，雖然行使價及到期日相似，但價格及槓桿則不盡相同。產品D縱使成交最活躍，但提供之實際槓桿並非最佳(見下表)。相反，投資者如利用「熱門條款窩輪一覽」工具，可迅速得知這些產品之中槓桿最佳的選擇其實是產品C。這說明了投資者不應單靠產品成交篩選產品，而應該利用市場產品深度，在熱門條款中揀選槓桿較突出的產品。

以下為截至7月17日收市時，「熱門條款窩輪一覽」工具所提供之參考數據：

投資者如欲了解更多，可瀏覽高盛認股證牛熊證網頁www.gswarrants.com.hk查看「熱門條款窩輪一覽」工具及詳細解說。如有疑問，請致電高盛認股證牛熊證熱線2978-2978查詢。

註: 以上數據資料來自高盛認股證牛熊證網站 http://www.gswarrants.com.hk/

＊類近條款的定義是產品之到期日相差五個交易日或以內，以及行使價相差一個買賣價位(個股) 或少於0.5%(指數)

由高盛(亞洲)有限責任公司發出。