即巿股評 港股直擊

上周，期指表現出乎市場上大部份人意料之外下，突然出現了一輪急升(全周升超過1000點)，除了一方面已確認成功向上突破六月時的高位25952點外，同時亦肯定了如上期文章中指出的「是次調整亦已告完結」。本輪期指升勢急速，已成功突破26000點水平，至昨天，於交易時段中更曾高見26643點，惟因受着昨天內地股急瀉的拖累下，升幅反覆收窄，收市時報26500點，全日仍能上升110點，足見此輪市底之強。

市場上普遍認為此輪升浪主要由多個內地經濟數據向好及上周耶倫的言論偏鴿(加息預期降溫)等所帶動，但筆者卻認為挾淡倉可能才是此輪能夠急升的最主要原因。雖然現時期指距離本年目標28621點越來越近，不過筆者並不認為這輪升浪能一下子就可到達目標價位，反而指數越近本年目標，大市應該會愈趨反覆，因此建議各位這段時間最好能保持冷靜，儘量避免受市場氣氛所影響，宜以客觀及「轉身要夠快」的策略應市，這樣才可在這個升浪中笑到最後。

技術方面，經過此輪急升的情況下，各個主要的技術指標均全面轉好。從DMI圖中反映，DMI+線現正式從下向上升穿了DMI-線，而ADX線亦正式出現了上升的勢頭，且愈來愈快；另外，14天RSI(67.27)現時仍處於超買區之下及MACD圖中亦已經出現雙牛訊號，且牛差距亦正不斷擴闊中；從以上技術指標來看，此輪升勢暫時仍未有轉弱的跡象，而更高的指數應該在不久之後出現。筆者7月初時亦曾指出本月的波幅應該會比平時多且大，因此各位不要主觀的以平時之經驗胡亂估頂，而貿然造淡。暫時期指初步重要的支持位在26174點，即是上周四當中裂口高開時的裂口底部，期指只要能守穩此位置，是次升浪應該還未完結，更高的指數還在後頭。筆者認為期指本月內應可見27000點水平，但因現時期指已開始步入2015年大時代下跌前的高位密集區，因此走勢上可能變得更加反覆，惟希望各位投資者多加小心留意，不宜太過冒進。

策略方面，因預期短時期間內市場走勢可能會越趨反覆，投資者不宜過分心雄，宜以較保守的策略，以小注博倍數回報為主。如有按上期建議已開倉的投資者可待期指再次升穿26600點水平時平倉，再以利潤的一部份小注開倉做7月Long Call27000點，期指金成本大概為60點左右，此策略的好處在於能先鎖定利潤，再以部份利潤來博期指本月內能見27000點時，從中亦能獲得不俗的回報。另外，若未有開倉的投資者，可待未來期指如收市價升穿昨天的高位26643點時，小注開倉做7月Long Call27000點，期權金成本大概為60-70點左右。

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編按：作者 陳晧廉，證監會持牌代表，現職外資金融機構，從事金融行業超過10年，醉心研究以小博大之機率，以輸有限贏無限的買入期權工具在股市搵食，80後，在求學時已沉迷投資研究，曾是香港大專生「外匯模擬投資比賽」始創推手之一。