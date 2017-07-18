即巿股評 港股直擊

昨天大市再見高位，不過卻同時在高位營造陰燭，大市初現回吐壓力。從向心系統分析，大市亦開始從單邊升勢，轉入反覆上升趨勢中。大市日內會出現震盪上升的格局！

從小時圖分析，現時支持上移至26250水平。今明兩天有機會在26250至26650之間整固，之後便再展升浪。而本周五是7月第二個轉折日，從1980年至今的數據，7月第二個轉折日出現轉勢的機率是21%，而延續升勢在月尾才見高位的機率有32%，其他情況是橫行。配合向心系統分析，現時日線已呈超買，如今明兩天橫行回吐，對本周五後再展升浪更理想。

短線超買應警戒

以昨天收市價26470點計算，現時已偏離200天線23900點水平達10.7%是一個較危險的警戒訊號。如日內未有整固，反而向上尋頂，7月下旬至8月的走勢便有需要先行向下調整消化升幅。今年6月9日也是偏離200天線也是10.3%之後便展開調整。在計量分析中，大市上升速率往往是說明大市是在升浪的那一個階段！所以在長線升浪中出現這些調整，是有利大市走得更遠，只是不利短線操作罷了。所以本周是否整固，對後市的運行模式有重要啟示作用。

中國鋁業長短棍

上周跟大家提及，在一個升市中，強者越強，要找到剛發出買入訊號的好股甚難。上周介紹的中國中鐵(00390) 、中國鐵建(01186)及港鐵(00066)幸不辱命，微微上升，並未落後大市。在循環最後一段大升浪中，筆者仍是首選推介資源股。大家可留意中國鋁業(02600)，中鋁在6月7日發出買入訊號至今，只是偶爾出現整固，尚未轉勢。由發出買入訊號至今已上升了3成，大家或許會擔心高追。不過中鋁今天發出第二次中線買入訊號!意味未來升浪再會加快。現時長線買入，便要把離場位放遠一點，讓個股有更多空間震盪！不要輕易被震走。如長線買入中鋁，要以3.8元水平為中線離場位，如短線追入，便現價買入，以上一個交易日的低位為離場位，跌穿時離場。

恒地蒙牛都有機

本地股方面，恒地(00012)昨天突然大升，周線及月線都剛發出買入訊號，現水平追入以44元止蝕，慢慢推高止賺位。由於周線及月線已發出買入訊號，可持有較長時間！

作者筆名「軒熙爸」，全職炒家，研究技術分析多年惟仍未能滿足，最終明白效率市場的道理，如何用量化數據去處理隨機市場中不可預測，卻可以操作的特性。作者在臉書《日子的痕跡》專頁，把過去18個月的交易紀錄公開供參考。【計量分析】將會逢交易日開市前向信網讀者分享市場看法。