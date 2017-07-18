即巿股評 港股直擊 國際財經

道指和標普500指數上周五再創收市新高，較弱勢的納斯特綜合指數距離歷史高位亦只相差10點。美股造好，聯儲局主席耶倫上周在國會聽證會一番「感言」功不可沒，配合上周五公布的重要經濟數據失色，市場預期聯儲局往後將不能太「鷹」，股市豈有不升之理？

以近期備受關注的通脹數據為例，美國6月份核心消費物價指數(Core CPI；撇除食物和能源價格)按月僅升0.1%，升幅連續4個月低於預期；按年則錄得1.7%升幅，屬2015年2月以來最低水平。核心CPI按年漲幅放緩的程度，與2012年4月至翌年4月期間由2.3%急降至1.7%相似；其時正值第二輪量化寬鬆(QE)於2011年6月結束後，物價開始拾級而下，至第三輪QE初期仍未能扭轉通脹升幅收窄之勢。要留意聯儲局現時的貨幣政策方向不是量寬與否，而是決定加息與縮減資產負債表(縮表)步伐，對通脹影響或有不同。

美國消費市道同樣疲弱，零售銷售連續兩個月下挫，6月跌0.2%，密歇根大學消費信心指數從6月的95.1跌至7月的93.1，不但差過預期，亦為去年10月以來最弱。

本來，經濟表現轉差應屬壞消息，惟市場似乎當作好消息炒。先有耶倫直言聯邦基金利率毋須再上調很多，不希望縮表過程擾亂市場，言論成為股市走高的催化劑。

再者，美國經濟不如預期強勁，實是減慢加息和縮表步伐的最佳藉口。看看美滙指數近日下試95水平，何其弱勢！

故此，即使標普500指數與花旗美國經濟驚喜指數持續背馳，暫時無礙美股展開新一輪升浪，市場似乎更樂見聯儲局往後轉軚，例如承認早前對經濟預測過於樂觀。

參考環球市場風險胃納指標，按17種對風險胃納變化敏感度最高的資產價格，包括6個股指、5項公債孳息、2隻貨幣、2種商品和2款波幅指數編製而成的「風險胃納指數」(RORO Index)，上半年維持橫行格局，但於6月中跌至徘徊區範圍的底部後反彈，近日更升穿徘徊區頂部，顯示市場風險胃納有所提高，即Risk on，有利環球股指繼續攀上高峰【右圖】。然而，耶倫時「鷹」時「鴿」，十分飄忽，慎防月底議息會議時又再變身鷹派掌門！

港股方面，恒指昨天曾高見26618點，再創逾兩年新高，可是A股錄得年內最大單日跌幅，深圳創業板更暴跌逾5%，拖累恒指升幅收窄，甚至一度倒跌35點，最終收報26470點，漲81點(0.31%)。大市全日成交932億元，上升股票比例僅38%，大市升勢出現不協調情況。

以市寬角度看，股價高於50天線比率(中線市寬)上周擺脫支持區頂向上發展，3天線高於18天線比率(短線市寬)則打破一頂低於一頂格局，正在上試50%中軸。若短線市寬繼續上揚，港股短期升勢相信仍可持續，甚至有機會上試成交量密集區底部約27000點。

信報投資研究部

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