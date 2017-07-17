港股直擊 即巿股評

上周五晚道指和標普500指數創新高，港股今日承勢再刷新超過兩年高位，走勢跑贏A股，不過大市下跌股份比例明顯較高，反映今日升市質素一般。

恒指高開183點，甫開升幅拉闊至229點，見26618點再創逾兩年高，其後隨A股走低，沽壓驟現，曾倒跌35點，見26353點全日低，全日波幅開市後約20分鐘已成形，之後內地公布第二季GDP增長好過市場預期，刺激大市回升，於26500水平爭持，中午升152點。午後升幅收窄，恒指收報26470點，升81點或0.3%，連升第6日，累飆1129點或4.4%。大市今日下跌股份比例達62%，上升股比例只有38%。

全日成交額932.18億元，較上日增加約156.85億元或20.2%。

國企指數收報10783點，升55點或0.5%。國指5連升，累飆568點或5.6%。

恒指即月期貨收市升110點或0.42%，報26500點，高水29點。

A股顯著下挫，滬指跌1.43%；深成指挫3.57%。兩市成交額約5696億元人民幣。創業板指數以全日低位收市，報1656點，挫5.11%。本港ETF方面，南方中創業板(03147)挫4.6%。

歐洲三大股市最新個別發展；美國道指期貨最新升6點，報21601。

藍籌股方面，騰訊(00700)高見288.8元創新高，午後曾倒跌，收市升0.1%；港交所(00388)高見214.6元，創逾一年半新高，收市升2%；滙控(00005)升0.3%；友邦(01299)升0.3%；招商局港口(00144)發盈喜，收市升5.1%，與華潤置地(01109)並列表現最好藍籌。美國年內加息機會降，本地地產股個別走，恒地(00012)升3.2%；擬改名「長江實業」的長實地產(01113)創超過一年半新高，收市跌0.3%；新世界發展(00017)跌0.4%；恒隆地產(00101)跌1.4%。另外，恒安國際(01044)跌0.9%；旺旺(00151)和國泰(00293)跌1.1%。

焦點板塊

中資金融股：分析認為剛過去的全國金融工作會議有利保險業健康發展，內險股今日再跑贏大市，國壽(02628)上半年保費收入增18%，股價升3.2%；平保(02318)獲多家大行上調目標價，美銀美林最新睇72元，股價再創逾兩年高，收市升2.3%；新華保險(01336)曾升9.8%，見47.75元創逾兩年高，現升8.8%，其A股收市升4.79%；太保(02601)升2%；中國太平(00966)升3.7%。內銀方面，建行(00939)升0.2%；信行(00998)升2%，其A股升6.14%；光大銀行(06818)升2.1%，其A股升3.59%。

內房股：板塊升勢未疲，華潤置地創超過兩年新高，收市升5.1%；中國金茂(00817)創逾9年高，收市升6.8%；雅居樂(03383)創逾3年半高，收市升4.5%；佳兆業(01638)再創復牌以來新高，收市升6.6%；金地商置(00535)升4.5%；華僑城(03366)升9.4%；時代地產(01233)升3.2%。

汽車股：個別汽車製造商急升，廣汽(02238)創上市新高，收市升5.1%；華晨(01114)創逾兩年高，收市升4.6%。另外，東風(00489)升0.9%；吉利(00175)升0.8%。零件商方面，敏實集團(00425)創上市新高，收市升2.9%；耐世特(01316)創上市新高，收市升2.6%；首控集團(01269)升3%。零售商方面，廣匯寶信(01293)升3%；正通汽車(01728)料中期多賺逾一倍，股價創逾5年高，收市升1.7%；美東汽車(01268)創上市新高，收市升2%。

濠賭股：大和資本最新報告，數家美國上市賭業股，以及香港上市的永利澳門(01128)、金沙中國(01928)、美高梅中國(02282)、銀娛(00027)及澳博(00880)可能受中澳兩地打擊洗黑錢活動影響，面臨流動性壓力。濠賭股跑輸，銀娛跌3.2%，為跌幅最大藍籌；金沙中國跌2.1%；新濠國際(00200)挫半成；永利澳門挫4.8%；澳博跌2.5%；美高梅中國跌2.7%。

焦點股份

舜宇光學(02382)：股價收市升6%，報79.1元創上市新高，成交額6.17億元。摩根大通發表最新報告，維持舜宇「增持」評級，把目標價由75元上調至100元。

創科實業(00669)：大和資本最新把創科實業目標價上調至45元，維持「買入」評級。股價創新高，收報37.45元，升2.7%。

鐵建裝備(01786)：股價曾挫17.4%，見2.79元創上市新低，收市跌16%，成交額1.01億元。集團發盈警，預期截至6月底止，中期淨利潤按年減少約85%至91%。

壹傳媒(00282)：集團中午公布，擬以5億元出售《壹週刊》及其他雜誌，包括《忽然一周》、《Face》、《ME!》及《Next+One》之香港及台灣業務權益，予黃浩旗下W Bros. Investment。集團午後復牌，一度飆59.5%，見0.59元創逾一年半新高，收市升17.6%，報0.435元，成交額2500萬元。

超盈國際(02111)：上周五(14日)急挫14.1%，今日沽壓未減，曾挫31%，低見4元創逾一年低，收市跌16.6%，成交額1.14億元。集團上周五收市後公布，預期截至6月底止中期溢利將低於2016年同期不逾30%。

半新股：兩隻大價股見追捧，鴻騰(06088)創上市新高，收市升6.5%，成交額2.19億元。藥明生物(02269)獲大摩首予「增持」評級；美銀美林亦首籲買入，目標睇45元，股價今日亦創上市新高，收市升9.6%，成交額2.29億元。

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