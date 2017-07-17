即巿股評 港股直擊

本月可謂「新股當道」，截至上周五(7月14日)，已有12隻新股上市，早於6月27日，曾留意芭迪貝伊(08297)，於6月26日至6月30日中午進行招股。今次招股規模為1.2億股 (包括120萬股為僱員優先預留股份)，以全公開發售方式進行，反映沒有配售部分，既不存在回撥機制，也不設行使額外配股權，表示今次發行新規模已成定局，那麼便只有推高上市價，才能提升集團的集資淨額。而從全公開發售的設置來說，認為管理層傾向盡量將新股派到散戶手上，暗示招股價定位偏高。事實上，招股價介乎0.4至0.6元，差距已有五成，屬於招股價範圍大的安排，筆者解讀是管理層對招股銷情沒有把握，原因相信與每股有形資產淨值有關，於招股書顯示按不同的招股價上市所得的集資淨額，將形成不同的未經審核備考經調整每股有形資產淨值，就著招股價介乎0.4至0.6元計出每股淨值介乎0.07至0.119元，對應市賬率為5.68至5.06倍。

分析市賬率是否偏高

此股定位為香港的塑型功能內衣零售商，以零售股來說市賬率為3倍以上屬估值偏高，如今此股為5倍以上，成為招股價定位偏高的線索之一。筆者又以同類型股份作比較，下表是按今年6月26日收市價計算所得數據，市值介乎3.59至73.33億元，市賬率則介乎0.64至2.75倍，後者以最高數值而言仍較5倍低逾八成。同時芭迪貝伊的發行股數為4.8億股，即使以招股價上限0.60元計算市值僅為2.88億元，較下表最小市值的黛麗斯國際(00333) 仍低近1/4，就著市值為同業股份中最低卻為市賬率最高來看，視作招股價定位偏高的另一線索。

招股銷情欠佳之證明

不排除因著此原因，招股銷情欠佳，甲組和乙組原定配額同為5940萬股，先看乙組，為500萬元或以上的認購申請，按7月12日開市前發布的招股結果顯示，只有兩份有效申請，分別認購1000萬和1500萬股，合計2500萬股，僅佔配額5940萬股的42.09%，所以未獲認購的3440萬股撥入甲組申請，為招股銷情欠佳的證明。甲組則錄得9705萬股認購申請，為配額的1.63倍，表面看來甲組銷情不俗。但要留心申請100萬股或以上只有23份有效申請，卻認購6140萬股。若以招股價上限0.60元計算，那23人之中最少股份認購者也涉資60萬元，認為屬有心人申請機會大，若推斷正確，即甲組餘下的1345份才是散戶申請，只是認購3565萬股。但若再考慮認購一手股份為最低成本效益操作，理應散戶不會這樣做，所以認為極有可能也屬有心人申請，按853份有效申請及每手買賣單位為5000股計算，認購約427萬股，反映實際散戶申請可能只有約3139萬股，基於全數獲100%配發股份，即散戶佔兩組合計配額1.188億股為26.42%而已，成為招股銷情欠佳的另一證明。

散戶與有心人之差異

由上述分析，有心人持有約8742萬股，而最終此股以下限價0.4元上市，上市首日 (7月13日) 成盤價為0.40元或以上的累計成交量約8631萬股，假設全數為有心人釋出貨量，並且僅換手一次，暗示已散貨近99%，就能解釋為何上市首日收報0.345元，已失守上市價，認購者的賬面損失為13.75%，繼而翌日續跌，收報0.305元，較上市價已跌近24%，反映有心人無意在此股賺錢，只是希望全身而退，雖然如此，有心人於賬面上仍賺了超過595萬元，這就是散戶與有心人在細價股操作上的顯著差異。

聶Sir

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