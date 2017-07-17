即巿股評 港股直擊

上周五美股繼續做好，耶媽一聲放鴿，市場放心入市，道指跟標指再破頂。當晚港股ADR同夜期已偷步向上，今朝個市開得鬼咁高，誰知內地股市食咗瀉藥，嚇到個市一度縮番晒仲倒跌。喺內地公布GDP後，個市竟然插水，其實GDP表現都唔錯，內地股市插水，原來係創業板反艇。主要原因係近日多隻創業板大市值股票，派中期成績表不理想，加上全國金融工作會議提及要提高直接融資比重，令投資者擔心未來擴容壓力加大，令內地股市開市後早段大跌。

不過港股市底確係強勁，喺內地股市跌幅收窄後，港股亦行番上去。恒指高開183點，一度高見26618點逾兩年高位，其後隨A股插水，港股亦乘機回吐，恒指曾倒跌35點，見26354半日低位。之後內地股市跌幅收窄，港股回升過百點，恒指半日收市報26542點，升152點；國指升118點，報收10846點。

重磅股普遍表現理想，除咗大笨象(00005)吽住喺75元整固之外，其他騰訊(00700)、平保(02318)同港交所(00388)都再創年內高位。平保同騰訊呢啲強勢股，話咗破頂唔好估頂，平保更獲多間大行上調目標價，都係回頭太難咁款。至於港交所，上周阿Man先表示破咗位即飛天，結果股價今日早段落過208元企穩，頭也不回再上214.6元今年高位，家陣又破咗213元，只要企定定喺呢個水平之上，220元呢個目標都走唔甩。

濠賭股跑輸，有大行報告話中澳兩地打擊洗黑錢活動，令濠賭板塊面臨流動性壓力，整個板塊嘔白泡，而澳門遲遲未公布續牌細節，為濠賭股平添不明朗因素，暫時呢個板塊仍要向下尋找支持，咪貪跌就多手撈貨。阿Man一向主張買上唔買落，寧追當頭起，莫買當頭跌，呢個板塊睇定啲先算。

至於上周五見內房股又落鑊，建議睇番富力(02777)同合景泰富(01813)，今日整個內房股板塊升勢放緩，預計只係抖抖氣，後市仍向好，內房股儲一儲力，隨時又嚟料，點都要有貨傍身。中聯重科(01157)順利升抵首個目標價4元，只要企得穩喺呢個水平之上，仍有條件行遠啲，穩陣計用4元做番個止賺，碌番落去就食咗糊先。

麥狄文

(徐狄怡‧證監會持牌人)