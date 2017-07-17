港股直擊 即巿股評

美股上周五晚造好，道指和標普500指數創新高，港股今早承勢再刷新超過兩年高位，表現勝A股。大市半日成交額逾500億元。

恒指高開183點，甫開升幅拉闊至229點，見26618點再創逾兩年高，其後隨A股走低，沽壓驟現，曾倒跌35點，見26353點半日低，之後再拉升過百點，在26500水平爭持。恒指中午收報26542點，升152點或0.6%，大市成交活躍，半日成交額512.22億元。

國企指數報10846點，升118點或1.1%。

A股受壓，滬指跌0.11%；深成指跌1.7%。

藍籌股方面，騰訊(00700)高見288.8元創新高，半日升0.6%；港交所(00388)高見214.6元，創逾一年半新高，半日升2%；中移動(00941)升0.4%；友邦(01299)升0.4%。另外，美國年內加息機會降，本地地產股個別走，恒地(00012)升3.1%；擬改名「長江實業」的長實地產(01113)創超過一年半新高，半日倒跌0.1%；新地(00016)升0.3%；新世界發展(00017)升0.4%。相反，滙控(00005)跌0.2%；國泰(00293)跌1.1%。

焦點板塊

中資金融股：內險股今早再跑贏大市，國壽(02628)上半年保費收入增18%，股價半日飆升4%，其A股升3.6%；平保(02318)獲多家大行上調目標價，美銀美林最新睇72元，股價再創逾兩年高，半日升3.5%；新華保險(01336)飆7.1%，其A股升4.5%；太保(02601)升2.6%；太平(00966)升4.6%；人保(01339)升1.1%。內銀方面，建行(00939)升0.5%；信行(00998)升3.2%，其A股飆8.38%；交行(03328)升1.9%，其A股升4.2%。

內房股：板塊升勢未疲，華潤置地(01109)創超過兩年新高，半日升2.8%；中國金茂(00817)創逾9年高，半日升7.4%；雅居樂(03383)創逾3年半高，半日升4.9%；佳兆業(01638)再創復牌以來新高，半日升5.6%；綠地香港(00337)升11%；金地商置(00535)升4.4%；寶龍地產(01238)升2.5%；時代地產(01233)升2.4%。

航運及港口股：招商局港口(00144)發盈喜，半日升5.6%為表現最好藍籌；中遠海運港口(01199)升6.8%；青島港國際(06198)升2%；中外運航運(00368)升1.5%；中遠海控(01919)升0.2%。

濠賭股：大和資本最新報告，數家美國上市賭業股，以及香港上市的永利澳門(01128)、金沙中國(01928)、美高梅中國(02282)、銀娛(00027)及澳博(00880)可能受中澳兩地打擊洗黑錢活動影響，面臨流動性壓力。濠賭股跑輸，銀娛跌2.1%，為跌幅最大藍籌；金沙中國跌1.8%；新濠國際(00200)挫半成；永利澳門挫4.7%；澳博跌2.5%；美高梅中國跌3.4%。

焦點股份

舜宇光學(02382)：股價高見78.75元創上市新高，半日升5.4%，成交額3.36億元。摩根大通發表最新報告，維持舜宇「增持」評級，把目標價由75元上調至100元。

創科實業(00669)：大和資本最新把創科實業目標價上調至45元，維持「買入」評級。股價創新高，半日收報37.75元，升3.6%。

半新股：兩隻大價股見追捧，鴻騰六零(06088)創上市新高，半日升6.2%，成交額1.33億元。藥明生物(02269)獲摩根士丹利首予「增持」評級，目標價睇37元，股價亦創上市新高，半日升8.5%，成交額1.04億元。

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