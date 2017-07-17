訂閱 / 續訂
|
註冊
登入
熱門：

今日 12:16 港股直擊 即巿股評

恒指半日升152點 內險股跑出

放大圖片

美股上周五晚造好，道指和標普500指數破頂，港股今早承接外圍升勢，再創超過兩年新高。

恒指高開183點，甫開升幅拉闊至229點，見26618點再創逾兩年高，其後受A股急挫拖累，一度倒跌35點，見26353點半日低，之後再拉升過百點。恒指中午收報26542點，升152點或0.58%，大市成交額512.22億元。
國企指數報10846點，升118點或1.10%。

藍籌股方面，中鐵總表示，歡迎騰訊(00700)參與鐵路企業混改，股價今早高見288.8元，創上市新高，中午報286.6元，升0.63%；恒地(00012)創1個月高，升3.14%；港交所(00388)破頂，半日升2%。

招商局港口(00144)發盈喜，預期中期盈利增長逾五成，股價今早升5.6%，為表現最好藍籌。其他港口股亦相繼跑出，中遠海運港口(01199)升6.8%；青島港(06198)升2%。

內險股受追捧，國壽(02628)上半年保費收入增18%，股價半日升4%; 平保(02318)獲多家大行上調目標價，美銀美林最新睇72元，股價再創逾兩年高，今早升3.5%; 新華保險(01336)急升7.1%。

更多港股資訊，請瀏覽<港股360>。

  • 熱門新聞

    • 回上

    信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

    股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

    本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。