港股直擊 即巿股評

美股上周五晚造好，道指和標普500指數破頂，港股今早承接外圍升勢，再創超過兩年新高。

恒指高開183點，甫開升幅拉闊至229點，見26618點再創逾兩年高，其後受A股急挫拖累，一度倒跌35點，見26353點半日低，之後再拉升過百點。恒指中午收報26542點，升152點或0.58%，大市成交額512.22億元。

國企指數報10846點，升118點或1.10%。

藍籌股方面，中鐵總表示，歡迎騰訊(00700)參與鐵路企業混改，股價今早高見288.8元，創上市新高，中午報286.6元，升0.63%；恒地(00012)創1個月高，升3.14%；港交所(00388)破頂，半日升2%。

招商局港口(00144)發盈喜，預期中期盈利增長逾五成，股價今早升5.6%，為表現最好藍籌。其他港口股亦相繼跑出，中遠海運港口(01199)升6.8%；青島港(06198)升2%。

內險股受追捧，國壽(02628)上半年保費收入增18%，股價半日升4%; 平保(02318)獲多家大行上調目標價，美銀美林最新睇72元，股價再創逾兩年高，今早升3.5%; 新華保險(01336)急升7.1%。





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