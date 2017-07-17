港股直擊 即巿股評

美股上周五晚造好，道指和標普500指數破頂，港股今早承勢再創兩年高，表現跑贏A股。

恒指高開183點，甫開升幅拉闊至229點，見26618點再創逾兩年高，其後隨A股走低，沽壓驟現，曾倒跌35點，見26353點暫時低，之後再拉升過百點。截至上午約11時07分，恒指報26499點，升110點或0.4%，大市成交額405.16億元。

國企指數報10811點，升83點或0.8%。

A股急挫，滬指跌1.1%；深成指挫2.18%。國家統計局公布，中國第二季國內生產總值(GDP)按年增長6.9%，與首季持平，高於市場預期增長6.8%。

另外，國家主席習近平在五年一度的全國金融工作會議中，宣布設立「國務院金融穩定發展委員會」，凌駕「一行三會」，加強金融業監管。

藍籌股方面，騰訊(00700)高見288.8元創新高，現升0.4%。國壽(02628)上半年保費收入增18%，股價曾升3.6%，現升3%。平保(02318)獲多家大行上調目標價，美銀美林最新睇72元，股價再創逾兩年高，現升3.1%。

大和資本報告指，美國上市的永利度假村、美高梅、金沙集團和新濠博亞，以及香港上市的永利澳門(01128)、金沙中國(01928)、美高梅中國(02282)、銀娛(00027)及澳博(00880)可能受中澳兩地打擊洗黑錢活動影響，面臨流動性壓力。

濠賭股跑輸，銀娛跌1.5%；金沙中國跌1.7%；新濠國際(00200)挫4.4%；永利澳門挫4.8%；澳博跌2.4%；美高梅中國跌2.9%。

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