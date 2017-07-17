即巿股評 港股直擊

上個星期五(7月14日)睇住恒指牛熊證街貨圖同埋保歷加通道口拓闊兩件事而決定入隻恒指牛(65525)，心急嘅話係上星期五下半場1點20分到，恒指5分鐘圖SlowSTC(14,3)雖則未正式踩入超賣區(%K線=24.77；%D線=34.64)，但都算係一個比較低嘅水平；有耐性嘅話就等到2點30分，5分鐘圖SlowSTC(14,3)%K線(11.03)同%D線(15.6)真正出現嘅時候先送(65525)落場。

不過無論係邊個時間落場都好，上個星期五恒指都真係悶到發瘟，全日波幅得121點，(65525)難以即食；唯一得一條路行嘅就係坐過weekend，當然絕對唔係小妹一貫嘅作風啦，不過要我無啦啦輸手續費嘅話，咁我寧願博一博。結果？今朝恒指裂口升183點，開市報26600點就知啦，(65525)喺港股開工嘅時候佢就收工，等都唔到嘅原因只有一(其實以前都講過)：港股一下子飆升開市嘅同時，技術指標都會被佢呢個抽升嘅行為而搶高；到開市之後就算比個市再向上跑多幾步，但喺技術指標超買之下，大市點都會向下行，所以但凡呢啲裂口開升/跌嘅開市要走牛/熊證嘅話，出貨嗰時真係唔好經大腦，大腦一經時間就浪費咗架啦。

返到公司9點50分到，開緊恒指走勢圖時，眼尾見到電視機左下角閃過恒指現價，升40幾點，心諗：無理由架，明明今朝見到升過百點架喎，有鬼呀？呢個時候戰友Jack whatsapp我「個市回得咁鬼急...高位回咗200點...」load到走勢圖之後再睇，咦？乜變咗支陰燭嘅？拆開5分鐘圖見到今朝港股第一吓爆咗上去之後就出現三飛烏鴉，第三隻烏鴉低位26380點，補咗今朝開市上升裂口低部(26389點)，補完之後又好似無事發生咁，恒指又再上返去。依家10點14分，港股又升返110點，做緊26499點。

咩事恒指喺開市後45分鐘之內「來回地獄又折返人間」？只可以理解為「心急補裂口」；之後恒指有咩打算？睇吓恒指牛熊證街貨圖有無啟示。依家10點20分，恒指做緊26488點，而恒指今日暫時最高做過26618點。向上睇熊證，最貼價嘅26400至26499點個283張期指，同埋重貨區26500至25699點個968張期指，基本上一開市就已經無咗，呢度夾埋有1251張期指。再向上數就係26600至26699點，呢度有778張期指，喺目前熊證區最貼同埋最重嘅街貨區，如果用現價計嘅話，大市向上行多211點就可以食晒呢個範圍嘅熊證，不過按今朝恒指做過嘅最高位計，其實今朝大市已經踩入咗呢個範圍。

向下望牛證，最貼又最重嘅街區就喺25500至25599點，呢度有過千張期指嘅街貨喺度，同現價比嘅話基本上要個市由依家向下行多988點先至可以食得到呢個位，係多貨呀，但行成千點先到，比你係大戶你會點揀？恒指牛(65572)，收回價25521點，約28倍槓桿且街貨相對較少，反正今日個市可能玩過山車，就吼5分鐘圖見超賣時先入市。

作者阿珊，從事財經及投資版報道超過10年，由平面媒體走到網絡世界。相信技術分析，由窩輪到牛熊證無一不炒，唔貪心，志在搵餐下午茶。

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