港股直擊 即巿股評

港股上周連升五日，外圍股市繼續造好下，恒指今早有望高開，市場關注內地今早公布第二季經濟增長數據。

美股上周五三大指數全線上升，道指標普齊創收市新高。道指收升84點或0.39%，報21637點；標普收漲0.47%，報2459點。納指收漲0.61%，報6312點，連漲六日，且創今年以來最大單周升幅。美國資料疲軟削弱美聯儲2017年再度加息的可能性。美國6月消費者價格指數(CPI)環比持平，預期增長0.1%；另外6月零售銷售環比下降0.2%，預期增長0.1%。市場人士稱，美國消費者不願意開支，使聯儲局的2%通脹目標難以實現；零售與通脹資料疲軟，使人擔心美聯儲今年難以再次加息。高盛隨即下調年內聯儲局再加息的機會率，預期機會最高的12月只剩下一半半，而傳媒預測的12月加息機會率為四成。

在美國買賣的主要港股預託證券(ADR)價格，和本港上日收市價比較，造價普遍上升。滙控(00005)ADR折合港元計收報75.26元，較本港上日收市升0.11元。中移動(00941)ADR收報82.98元，升0.73元。騰訊(00700)ADR收報289.26元，升4.46元，今早或突破288.4元之上市高位。國壽(02628)ADR收報25.3元，升0.3元。「三桶油」造好，中海油(00883)ADR收報8.78元，升9仙；中石油(00857)ADR收報4.91元，升3仙；中石化(00386)ADR收報6.06元，升0.1元。

ADR港股比例指數報26624，較上周五恒指收市升234點0.88%。港股上周連升五日，恒指周五開報26416點，再創逾兩年高，收報26389點，升43點，恒指連升5日累飆1048點或4.1%。恒指14天RSI升至65.6，仍未觸及70之超買區，恒指今早再望高開逾兩百點，預料騰訊領漲大市的機會較大。港股中短線有望上試成交量密集區底約27000點。中國海外(00688)上周五急升近7%，14天RSI升至77.6，為最超買藍籌；其次是滙控及平保(02318)。

內地今早10時正公布中國第二季度GDP增長數據。多位經濟學家預計二季度經濟增速在6.8%左右。

焦點板塊

中資金融股：習近平在全國金融工作會議上表示，設立國務院金融穩定發展委員會，會議傳達了兩個信號，一是要加強金融對實體經濟的服務，二是要加強金融監管，防範金融風險。中銀國際認為，會議精神基本符合市場預期。長期來看，金融工作會議將加速建設長效機制，有助於化解和降低系統性風險，利好A股市場的長遠發展。與此同時，會議強調金融服務實體經濟，並提出促進保險業發揮長期穩健風險管理和保障的功能，這將進一步助推保險行業的健康發展，保險行業的龍頭公司有望受益。

焦點股份

長實地產(01113)：建議將公司英文名稱更改為「 CK Asset Holdings Limited 」，中文名稱更改為「長江實業集團有限公司」，改名更能突顯長實地產放眼全球投資機遇，除原有地產業務，亦已積極發展固定收入業務如基建投資、地產投資物業及飛機租賃。另外公司公布，長實地產已完成收購加拿大建築設備服務公司Reliance，並與長江基建(01038)達成協議，轉售兩成半股權予長建，代價約7.14億加元(相當於43.8億港元)。

中集集團(02039)：發盈喜，預期上半年由虧轉盈，淨利潤7億至9億元人民幣， 主要因為集裝箱航運業復蘇。另外去年同期，附屬公司中集安瑞科(03899)終止收購南通太平洋，出現大額撥備及虧損。

今日有多隻新股首日上市，包括：盛龍錦秀(08481)、橋英控股(08462)及恒誠建築(00994)，暗盤價靠穩，當中以恒誠建築的暗盤表現最好，耀才新股交易場收報1.56元，較招股價0.86元大升81%。恒誠建築公開發售部分，超購417倍，一手中籤率100%。