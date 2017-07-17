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今日 07:00 即巿股評 港股直擊

【短線出招】反覆操作成分股已夠機會

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美股又創新高，港股今日有望再尋頂，騰訊(00700)若跟隨ADR表現，今早應可破頂升至289元附近，再創新高。恒指14天RSI今早若升至70水平，仍不宜開淡倉，提防超買再超買，不排除像6月8日RSI升至76.4高位，近月最落後的地產股可以接力，至於滙控(00005)、平保(02318)及中海外(00688)若再升應要回氣，總之反覆操作成份股已夠多機會。

內地熱浪殺到，連非洲旅客都在北京中署，在進入每年用電高峰期下，中資電力股可借勢炒一轉，國指成份股的華能國際(00902)近月明顯跑輸，RSI只有46，但MACD卻醞釀突破，現價5.51元正處20天線，抽穿上望50天線約5.7元。

有大行coverage的超盈國際(02111)上周五收市急挫一成四，成交急增，公司未有任何公布，筆者相信股價急跌可能與超盈的最大客戶Victoria's Secret有關，後者的最終控股公司L Brands，其股價於7月6日在美國Nasdaq急挫一成二，主要是集團6月份同店銷售按年下跌6%，差過市場預期。事實上，美股今年表現相當分化，傳統消費品牌、百貨公司等銷售未見理想，A&F、Macy’s 、J C Penney的情況令人慘不忍睹，分析大多歸咎於受網購嚴重打擊！所以依賴美國客戶的本地紡織及工業股只能靠控制成本，能在越南的生產線發揮規模經濟應可秤先一點。

羅崇博(杜比)

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